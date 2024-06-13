科技巨头苹果公司 短暂抢回市值第一桂冠

科技巨头苹果公司（Apple Inc）在6月10日宣布了名为“Apple Intelligence”的人工智能全盘战略后，股价在接下来的两个交易日连续走高，并在星期三（6月12日）短暂的越过名列第二的晶片巨头英伟达（Nvidia），直接从软件巨头微软（Microsoft）手中，抢回美国挂牌公司市值最高的桂冠。

原本在市值排行榜名列第三的苹果公司，股价在星期三早盘时一度上涨将近5％至217.20美元，市值即刻超越3.3万亿美元。在同个时候，微软的市值是3.25万亿美元。这也是微软在过去五个月以来，市值首次落在苹果公司之后。

苹果公司的股价是先在星期二（6月11日）的交易日飙升至历史新高，全日上涨了7.26％，达到闭市的207.15美元。它的市值是在短短一天增加了约2150亿美元。如果再加上隔夜的涨幅，在过去两天苹果公司市值总共增加了3059亿美元。

不过根据道琼斯市场数据，苹果股票收盘时的市值是3.267万亿美元。在隔夜微软股价也没有“怠慢”，全日上升1.94％，闭市报441.06美元。因此微软的市值也升到3.278万亿美元，在收盘时继续坐稳一名的位子。

原本苹果公司在“全球开发者大会”上宣布了它的人工智能全盘战略之后，市场投资者的反应是挺冷淡的，以至苹果股价在星期二盘前不但没有作为，反而还下跌了将近1.9％。但是随后数名市场分析师出来挺苹果公司股票，还表示苹果公司的人工智能战略将推动iPhone的销售成绩，苹果的股价才扭转走势，直线上升。

例如Wedbush的分析师艾夫斯（Dan Ives）就是其一。他在最新的客户分析报告中就写道，此刻正是苹果公司“大展拳脚的时刻”，以及“这对苹果来说是历史性的一天，首席执行官库克（Tim Cook）并没有让我们失望。”等非常正面的评论。

Evercore ISI分析师达亚纳尼（Amit Daryanani）也在他的分析报告中写道，在听完了“Apple Intelligence”战略后，他对苹果公司的人工智能战略“信心增强”了。而且他认为，因为苹果公司将Apple Intelligence的运用范围只限制在去年推出的iPhone，让他更加相信这个人工智能战略可以为苹果公司启动另一个iPhone超级周期。”

他还说：“我们对苹果公司的人工智能战略，以及他们向用户提供生成式人工智能的能力充满信心。最高明的是，在整个过程中，苹果公司无需在图形处理器花费数百亿美元的资本支出。”

在炙手可热的人工智能领域里，苹果公司一直是落在微软和谷歌母公司Alphabet等竞争对手之后，这也是为什么苹果股价今年的表现一直比同行逊色的原因。

在本星期股价飙高之前，苹果股价原本是在今年起约10％的。在同个期间里，微软的股价是上涨约18％，Alphabet股价则上涨将近28％。

晶片巨头英伟达的股价在今年表现最强劲，到目前为止飙升约144％，带动它的市值在6月5日超越苹果公司，成为名列第二大市值的美国挂牌公司，仅次于微软。英伟达目前在市值排行榜上名列第三。

在美国股市的“七巨头”（包括：苹果、微软、Alphabet、亚马逊、英伟达、Meta Platforms和特斯拉）里，电动车巨头特斯拉是今年唯一一只表现比苹果更差的“七巨头”股票，开年至今的跌幅超过30％。