马国六岁自闭儿扎恩命案 小死者父母被控

涉及马来西亚六岁自闭儿扎恩瑞安命案的死者父母，将在星期四（6月13日）出庭面对控状。

《光明日报》报道，小死者父母的代表律师法米早上9时许抵达八打灵再也法庭，并向在场媒体证实这项消息。他说：“我也是今早才接获两人（提控）的消息，至于会以什么罪名提控，我不便透露。”

他说，他将与另一名律师玛莫阿都分别代表两名嫌犯。

受询及星期三（12日）遭警方逮捕的小死者的祖父母情况，他说，据他了解，两人星期三被扣留协助警方调查后，将于星期四获警方口头保释。

去年12月5日中午12时左右，患有自闭症的扎恩瑞安在位于白沙罗达迈地区PJU10的住所公寓范围内失踪，父母因此报案，并透过社交媒体寻找儿子。

第二天晚上约10时，警方在距离扎恩住所约200公里的河流发现他的遗体。经过法医剖验，发现扎恩的遗体颈项有明显的勒痕，身体也有防御性伤痕，警方把溺毙猝死案改谋杀案调查。

《南洋时报》12日报道说，扎恩瑞安谋杀案再有新进展，警方扣留其祖父母助查。雪兰莪总警长胡申说，警方在下午2时30分扣留这两人。

警方目前仍扣留扎恩的双亲，并以刑事法典第302谋杀条文来调查此案。警方在本月7日针对扎恩父母申请的延长扣留令，将于13日结束。