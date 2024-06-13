涉在东京澡堂偷拍 新加坡前外交官将在日本面控

涉嫌在东京公共澡堂偷拍男生裸照的一名新加坡驻日本大使馆前参赞，预计将于星期四（6月13日）在日本被控。

据日本媒体报道，这名55岁的男子已返回日本接受警方讯问。据《朝日新闻》报道，他于6月9日应东京警视厅通过日本外交部提出的要求，抵达日本。随后他接受了东京警方的讯问。

这名前参赞被指在2月27日晚上，在东京港区的一个公共澡堂内，偷拍一名13岁男生裸体。东窗事发后，澡堂职员拨电报警。这名前参赞接受警员的质询，但拒绝随警员回警察局。

应男生父母要求，偷拍者当场删除男生的照片，但警方在他手机中发现另外700多张照片，他随即承认，此前曾在其他公共澡堂偷拍，手机中的照片是在事发当天前六个月内拍摄的。他回答警察问题时说，“不知道自己为什么这么做”，并对自己的行为表示后悔。

据新加坡外交部称，涉案参赞已按计划完成在东京的任期，并于4月中旬返回新加坡。但直至被问及此事，他才将此事告知外交部。

参赞是驻海外官员（如大使馆官员）的外交官级别。根据《维也纳外交关系公约》，外交官不能被逮捕。外交部5月2日说，如果有必要，它准备放弃其外交豁免权以协助调查。外交部说：“我们会配合日本当局，采取必要的行动。如果遭指控的情况属实，我们准备放弃外交豁免权，以协助调查。”