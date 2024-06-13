周四美市盘前起落不一 重点谈特斯拉首席执行官马斯克560亿美元薪酬配套

星期四（6月13日）重点：

盘前交易重点：

欧盟委员会隔夜正式通知比亚迪公司（BYD Co）、吉利汽车控股有限公司（Geely Automobile Holdings）和SAIC Motor Corp等，表示将从下个月开始，将对中国电动车加征最高达48％的关税。中资电动车股价对这个消息反应不一。蔚来（NIO）股价在星期四晚上盘前微起0.67％、理想汽车（Li Auto）股价无起落、小鹏汽车（XPeng）股价则走低0.53％。

晶片制造商博通（Broadcom）隔夜将人工智能晶片的年度营业额预测数字，从原本的100亿美元，提高10％至110亿美元。该集团也宣布将进行股票分拆计划。博通股价在星期四晚上盘前攀高12.54％，截稿时报1683.00美元。

联邦快递（FedEx Corp）隔夜宣布将在欧洲裁退1700名至2000名员工以削减成本。这次裁员行动将会为联邦快递每年节省高达1亿7500万美元。不过联邦快递也预计，这次的遣散费以及法律和专业费用将介于2亿5000万美元至3亿7500万美元。联邦快递的股价在今晚盘前退低0.55％，截稿时报247.24美元。

星期四下文我们来看看特斯拉（Tesla）首席执行官马斯克（Elon Musk）的巨额薪酬配套的投票情况。星期四晚上盘前该股起5.08％，截稿时报186.30美元。

盘前活跃股按序：英伟达（Nvidia）、特斯拉、游戏驿站（GameStop）、苹果（Apple）和AMC Entertainment。截稿时，这五只活跃股的股价全部上升。

马斯克在特斯拉股东大会举行之前，在他的社交媒体X上，继续努力争取股东们的选票。这次的投票将到马斯克的巨额薪酬配套。（法新社）

特斯拉（Tesla Inc）（纳斯达克证券交易所代码：TSLA）

电动车巨头特斯拉的首席执行官马斯克，星期三（12日）在他的社交媒体平台X上发贴文说，特斯拉的股东正在投票批准他的560亿美元的薪酬配套。他们同时也会支持特斯拉把总部迁至德克萨斯州。马斯克甚至还称，这两个提案将获得大幅通过。

马斯克原本在2018年获得特斯拉董事部通过的560亿美元巨额薪酬，是在今年2月初被一名特拉华州法官驳回。当时这事件还把马斯克气得即刻在社交平台上呼吁特斯拉举行股东投票，将公司的注册地从特拉华州迁至得克萨斯州。

这次马斯克如果真的获得大部分股东的赞成票，它将让马斯克有理由去挑战特拉华州法官之前宣布他的薪酬配套无效。当时法官是认为，这个美国企业历史上数额最大的薪酬配套，是因为董事会“受制于”首席执行官马斯克所以才通过的。

如果情况真的如马斯克所说的一样，两个提案都获得大幅通过，那也意味着马斯克和董事会获得巨大胜利。因为股东们决定不顾主要投资者路易斯（Glass Lewis）和机构股东服务公司（Institutional Shareholder Services）的反对，对马斯克表示支持。这也反映出股东们对马斯克的领导力信心。

特斯拉股价在大盘走高，以及马斯克的贴文的带动下，在隔夜收盘时上涨了3.88％。

虽然马斯克已经在他的贴文喊出“感谢您的支持！！”，但是这个投票结果还要等到美国时间星期四下午4时30分才会在特斯拉德克萨斯总部举行的会议上公布。

除了上述提及的两个提案之外，股东们也会投票重新选出两名董事会成员，即马斯克的弟弟金巴尔·马斯克（Kimbal Musk）以及詹姆斯·默多克（James Murdoch）。

尽管马斯克无疑是特斯拉的灵魂人物，并且对特斯拉的成功做出了很大贡献，但是最近特斯拉的销售成绩和盈利都出现了放缓。不仅如此，特斯拉目前的股价也比2021年的峰值少了将近60％。

马斯克现在经营着六家公司，包括：他的火箭制造公司SpaceX、社交媒体巨头X（之前名为Twitter），以及马斯克在2023年创建的人工智能公司xA1。因此一些股东也公开表示，担心马斯克不能专心照顾特斯拉的业务。