美众议院通过决议 认定司法部长加兰藐视国会

美国司法部长加兰拒绝交出调查总统拜登处理机密文件案的录音档，美国国会众议院通过一项决议，认定司法部长加兰藐视国会。

美国国会众议院星期三（6月12日）以216票赞成、207票反对的票数通过决议。由共和党掌控的众议院在决议中指责加兰（Merrick Garland）未按照国会相关委员会要求，提供美国总统拜登“密件门”谈话的录音，藐视国会。

投票结果基本按照党派划线，一名共和党议员加入民主党阵营投票反对。投反对票的共和党人为俄亥俄州前检察官戴夫·乔伊斯（Dave Joyce）。他在声明中说，他无法支持司法体系“政治化”。

2022年，拜登位于德拉瓦州的住所和他担任副总统期间的私人办公室发现了政府机密文件。加兰委任前政府检察官罗伯特·赫尔（Robert Hur）为独立特别检察官，调查这起“密件门”风波。

赫尔今年2月发布的近350页书面报告说，没有必要对拜登提出刑事指控，并形容拜登是“一位富有同情心、有善意、记忆力差的老人”。

众议院共和党人向司法部发出传票，要司法部交出赫尔与拜登谈话的录音。但司法部只递交一份略作删节的谈话文字实录。

彭博社报道，众议院议长迈克·约翰逊对投票结果表示满意。他发布声明说，录音档将能核实调查报告中书面陈述的准确性。“这很简单——我们有文字记录，我们需要的是那段录音。”约翰逊认为，国会应自行决定调查所需的资料，而不是由政府判定。

中国新闻社报道，加兰当天发表声明说，他对于众议院将“藐视国会”当作“政治武器”的做法感到失望，众议院的做法是“对三权分立原则的无视”。司法部已向国会相关委员会提供大量信息，包括拜登“密件门”与检察官谈话的文字实录等。

拜登此前已使用行政特权，阻止国会委员会获得谈话录音，这些录音内容是“行政特权”的保护范围。因此，众议院共和党人认定加兰藐视国会的做法仅具有“象征意义”。司法部和白宫律师曾指出，加兰面对起诉的可能性为零。根据联邦法律，藐视国会属于轻罪，最高可判处一年监禁和10万美元（13.52万新元）罚款。