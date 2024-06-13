美98岁老人去世捐献肝脏 或为全美最高龄器官捐献者

美国一名98岁老人去世时捐献肝脏，器官移植组织称他是有史以来年龄最大的美国器官捐献者。

美国广播公司（ABC）报道，这名老人名为奥维尔·艾伦（Orville Allen），生前是密苏里州东南部农村地区的教育工作者。艾伦于5月29日去世，他的肝脏成功移植给了一名72岁的妇女。

艾伦的女儿琳达·米切尔（Linda Mitchelle）说，父亲的身体一直很健康，但5月27日那天，他在收拾屋子时不慎摔倒，撞到了后脑勺，随后被送往医院。

由于脑部水肿无法消除，艾伦不得不告别人世。在他弥留之际，医院询问家属是否考虑捐献艾伦的肝脏，家属起初感到惊讶，因为他已经98岁了。

不过，外科医生已经检查确认艾伦符合肝脏捐献条件。他的女儿和儿子认为，父亲一生都乐于助人，因此毫不犹豫地作出决定，同意捐献父亲的肝脏。

此前根据美国器官康复与教育中心（Center for Organ Recovery & Education）的说法，美国死后捐献器官最高龄者，是西弗吉尼亚州的洛克哈特（Cecil Lockhart）。洛克哈特2021年去世时已经95岁，他的肝脏成功移植给了一名女性患者。

中美器官移植公司（Mid-America Transplant）总裁兼首席执行官凯文·李（Kevin Lee）说，现在越来越多的老人可以在去世后捐献器官。

他表明：“随着医学科学的发展，过去五年来，我们一直在教育护士和医院员工，在转诊时不要考虑（患者的）年龄因素，而是真正让我们的医疗团队和移植手术医生评估每位患者（捐献器官）的医学条件。”

李也说，肝脏器官生命力顽强，肝脏捐献者覆盖了所有年龄段。

根据器官共享联合网络（United Network for Organ Sharing，简称UNOS）的数据，如今获得新器官的人数比以往任何时候都多。去年有超过1万6000例死者器官捐献，创下历史新高；器官移植数量也创下超过4万6000例的新纪录；肝脏移植数量则首次突破了1万例。

UNOS发言人说，今年前四个月，约有12%的器官捐献者是65岁或以上的老人。

尽管如此，美国目前仍有10多万人在等待新器官，其中许多人可能撑不到等来器官的那天。鉴于需求之大，科学界正在研究人类器官的替代品，以期缓解长期存在的器官短缺问题。