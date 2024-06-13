G7元首拟就使用俄冻结资金收益援乌达成协议

美国说，七国集团在为乌克兰动用俄罗斯被冻结资产问题上，取得了非常好的进展，各国领导人有望在意大利峰会上达成协议。

法新社报道，美国国家安全顾问沙利文星期四（6月13日）说，包括美国总统拜登在内的七国集团（G7）领导人，将与乌克兰总统泽连斯基举行会谈，届时有望就这一事项达成一致。

沙利文告诉记者，G7代表团为达成协议而展开的讨论取得了很好的进展，“希望到今天（星期四）各国领导人开会时，我们能为未来的道路有一个共同的愿景。”

俄罗斯2022年对乌克兰发动全面军事行动后，遭到多项国际制裁，俄罗斯资产和私人投资者资金被冻结。美国国家安全委员会发言人柯比日前透露，G7领导人将在意大利峰会期间宣布采取行动，利用冻结的俄罗斯金融资产的收益，向乌克兰提供援助。

根据这项即将达成的政治协议，G7将以冻结的俄罗斯央行3000亿欧元（约4374亿新元）资产的利息收益作为担保，向乌克兰提供约500亿美元（约674亿新元）的贷款。

不过，沙利文星期四指出，各国代表团仍在磋商可能涉及的金融工具类型等细节。

本届G7峰会在轮值主席国意大利举行。星期四晚些时候的峰会期间，拜登将与泽连斯基单独会晤，签署美乌双边安全协议，并举行联合记者会。