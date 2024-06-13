北约秘书长：无论谁胜选 望法国继续忠实于北约

北约秘书长斯托尔滕贝格说，即使法国极右翼政党在大选后上台执政，他预计法国仍会是北约的重要盟友。

法新社报道，斯托尔滕贝格星期四（6月13日）在比利时布鲁塞尔举行的北约国防部长会议上说：“无论（北约各国）当选的政党和议会中的多数党如何不同，我们始终看到北约各盟国依然忠实于联盟，因为这符合每个盟国的安全利益。”

他继而表明：“因此，我希望法国今后也能继续成为我们坚定而重要的盟友。”

法国总统马克龙的亲欧洲复兴党，在上周末结束的欧洲议会选举中败给极右翼政党国民联盟。马克龙随后宣布提前举行全国大选，在整个欧洲引起震动。

马克龙此举被视为冒险赌博，但他表明，他的目标是胜选，而且无论选举结果如何，他都不会辞职。他星期三（12日）指责国民联盟对俄罗斯持模棱两可的态度，并称国民联盟的目标是脱离北约。

国民联盟由法国反对派领袖勒庞领导。该党之前曾主张脱离北约以美国为首的军事指挥结构，但并未主张退出整个联盟。

此外，国民联盟最近表明，在俄罗斯对乌克兰战争持续期间，该党不会改变法国在北约的地位。

1966年，时任法国总统戴高乐因不满美国控制，宣布法国脱离北约军事指挥系统。此举导致北约总部从法国首都巴黎迁到了比利时首都布鲁塞尔。2009年，法国时任总统萨科齐宣布法国全面重返北约。