日媒：偷拍事件新加坡前参赞被罚2500多新元

日本共同社报道，涉嫌在东京公共澡堂偷拍男生裸体照片的新加坡驻日本大使馆前参赞，被日本法院罚款30万日元（约2575新元）。

另据日本放送协会（NHK）报道称，这名55岁男子名为Sim Siong Chye，日本当局起诉他的罪名是非法入侵，以及违反东京都政府的《反滋扰条例》。

据日本媒体报道，55岁的Sim Siong Chye已返回日本接受警方讯问。据《朝日新闻》报道，他于6月9日应东京警视厅通过日本外交部提出的要求，抵达日本。随后他接受了东京警方的讯问。

这名前参赞被指在2月27日晚上，在东京港区的一个公共澡堂内，偷拍一名13岁男生裸体。东窗事发后，澡堂职员拨电报警。这名前参赞接受警员的质询，但拒绝随警员回警察局。

应男生父母要求，Sim Siong Chye当场删除了男生的照片，但警方在他手机中发现另外几百张照片。Sim承认以前也曾在其他公共澡堂偷拍。

新加坡外交部星期四早些时候答复《联合早报》询问时说，涉事人员的工作任期已于今年4月中旬如期结束，因此并没有外交豁免权。

新加坡外交部发言人表明，涉事外交官选择应日本当局的要求，返回日本配合调查。“新加坡驻东京大使馆已与日本当局合作，协助调查。我们应等待调查结果。”