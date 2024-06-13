黎巴嫩真主党向以色列北部发射数十枚火箭弹

以色列军方称，以色列北部城市遭约40枚射自黎巴嫩的火箭弹袭击，其中多枚被以军成功拦截。

路透社报道，以色列国家广播公司（Kan）星期四（6月13日）播出了以军多次拦截火箭弹的画面，射程以内的城市包括距离以色列和黎巴嫩边境约12公里的萨费德（Safed）。

以色列国家救护车部门称，有两人遭弹片击伤，落在空旷地区的火箭弹引发多处野火。以军称成功拦截多次火箭弹发射，还发现五个可疑空中目标（指无人机），并拦截了其中三个。

黎巴嫩真主党过后说，对以色列九个军事地点发动火箭弹和无人机袭击，这是对以色列击毙真主党一名高级战地指挥官的报复行动。

以色列政府发言人门切尔（David Mencer）同日表明，黎巴嫩真主党、真主党幕后支持者伊朗，以及贝鲁特政府，对以黎边境冲突升级负有全部责任。

自本轮以哈冲突去年10月爆发以来，以色列和黎巴嫩真主党一直在以黎边境地区交火，不时造成双方人员伤亡，相关地区大量居民已经撤离。本周，双方的跨境冲突升级，为报复以军打死真主党指挥官，真主党星期三（12日）也向以色列发射大量火箭弹。

门切尔说：“无论是通过外交努力还是其他方式，以色列都将恢复北部边境的安全。”

日益紧张的局势引起美国担忧。一名美国高级官员告诉路透社，美国非常担心以黎边境的敌对行动可能升级为全面战争。

该官员说：“过去八个月来……我们就在不同时间与以黎双方进行了持续而紧急的对话，以防事态发展成一场可能影响到该地区其他地方的全面战争。”

美国国务卿布林肯星期三在多哈说，以色列北部问题外交解决方案的最佳途径是解决加沙的冲突。但上述美国官员认为还需要更多努力，仅仅是以色列和哈马斯在加沙停火是不够的。