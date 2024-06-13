公报草案：G7领导人对以黎边境局势深感担忧

七国集团领导人对以色列和黎巴嫩边境的局势深感担忧，并赞同美国为确保加沙地带停火所做的努力。

路透社报道，七国集团（G7）领导人星期四（6月13日）在轮值主席国意大利举行峰会。根据一份联合公报草案，G7领导人将声明对以黎边境局势深感担忧，并将重申坚定不移地致力于推动以色列和巴勒斯坦和平共处的两国解决方案。

此外，G7领导人还将呼吁以色列履行国际法规定的义务，不要在加沙南部城市拉法发动全面进攻。

本轮以哈冲突持续八个多月以来，冲突双方仅在去年11月短暂停火一周，其间哈马斯释放了一小部分人质，以色列释放了一批巴勒斯坦囚犯。停火期满后，双方恢复战斗至今。

美国总统拜登5月31日公布了一份三阶段停火方案，并与多国领导人共同呼吁哈马斯接受这项提议，也敦促以哈双方领导人都作出必要妥协。但哈马斯尚未明确表态接受，华盛顿称以色列接受提议，但以色列至今还没发表过相关声明。

在加沙战事持续之际，以色列和黎巴嫩真主党的跨境冲突也出现升级趋势。为报复以军打死真主党高级指挥官，真主党星期四连续第二天向以色列发射大量火箭弹和无人机。

以色列政府发言人门切尔当天晚些时候在记者会上说，以色列将以武力回应真主党的所有侵略行为；无论是通过外交努力还是其他方式，以色列都将恢复北部边境的安全。