美乌签署10年安全协议 推动乌克兰加入北约

美国总统拜登和乌克兰总统泽连斯基星期四（6月13日）签署了一项为期10年的双边安全协议，以加强乌克兰对俄罗斯侵略者的防御，使乌克兰最终加入北约更近了一步。

路透社引述一些美国官员说，这项协议在意大利举行的七国集团（G7）峰会期间签署，旨在承诺美国未来政府将继续支持乌克兰，即使前总统特朗普在美国11月总统选举获胜。

拜登在与泽连斯基一起出席的联合新闻发布会说：“我们的目标是长远巩固乌克兰的可靠防御和威慑能力。”

他说，G7向俄罗斯总统普京发出的信息是：“你无法坐等我们放弃，你无法分裂我们。”

G7还同意以冻结的俄罗斯央行资产利息收益为担保，向乌克兰提供500亿美元（约676亿新元）贷款。

根据美乌协议文本，协议为美国协助乌克兰过时的武装力量制定长期发展框架，并使乌克兰加入北约更近一步。

英国广播公司（BBC）说，美国和乌克兰签署的协议被视为乌克兰最终得以加入北约的先兆，美国确认支持乌克兰加入北约这一最终结果。

协议规定，如果乌克兰遭受武装袭击，美国和乌克兰将在24小时内举行会议，讨论应对措施。协议并不要求美国派遣军队保卫乌克兰。

根据协议，美国将通过训练、联合规划和网络安全努力，支持乌克兰发展军事力量，并帮助乌克兰针对俄罗斯所造成的损害索取赔偿。

另据《纽约时报》报道，白宫国家安全顾问沙利文在前往G7峰会途中告诉记者，美乌协议旨在表明，美国对乌克兰的支持“将长时间持续，并承诺继续与乌克兰合作，特别是在国防和安全领域方面”。

泽连斯基称美乌协议具有历史意义，是乌克兰最终加入北约的桥梁。他说：“这是一项安全协议，因此也是关于保护人类生命的协议。”

泽连斯基一直在争取乌克兰加入北约，但北约盟国还没有做出最后决定。根据《北大西洋公约第五条》，一旦确认任何北约成员国受到攻击，将视为针对全体北约成员国的攻击，其他北约成员国必须作出即时反应。

北约目前有32个成员国。