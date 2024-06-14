三年多来首次到国会山 特朗普要团结共和党重掌白宫国会

美国前总统特朗普星期四（6月13日）访问国会山，批评美国对乌克兰的援助，并建议提高关税来取代美国所得税，他也说将举办共和党全国代表大会的威斯康星州城市密尔沃基“很糟糕”。

路透社报道，这是自三年多前特朗普的支持者暴力硬闯国会大厦以来，他首次踏足国会山。特朗普当天还与国会众参两院的共和党人召开了两次会议。

特朗普寻求在11月5日总统选举之前，与国会共和党人弥合分歧，以确保共和党能够在来临大选中赢得白宫和参众两院的控制权。

共和党籍众议员马西（Thomas Massie）和格林（Marjorie Taylor Greene）透露，特朗普在会议中提出降低美国所得税并以关税取而代之的想法。

一些共和党议员说，特朗普还批评了最近在共和党的支持下通过的600亿美元（约810亿新元）援助乌克兰配套。

“他想，如果乌克兰赢了，那会有什么好处呢？”共和党众议员培根（Don Bacon）告诉记者，特朗普问，“如果乌克兰赢了，会有什么好处呢？”

与会者说，尽管特朗普和参议院共和党领袖麦康奈尔关系冷淡，但他还是与麦康奈尔握了手，他还鼓励强硬派的格林“礼貌对待”担任众议院议长的约翰逊。

特朗普在参议院会议后说：“共和党人非常团结。”

特朗普怨泰勒丝不支持他 错误声称他与佩洛西十分匹配

另据《纽约时报》报道，特朗普在与众议院共和党人举行会议时，还谈了美国乐坛天后泰勒丝（Taylor Swift）、民主党籍前众议院议长佩洛西，以及将在7月举办共和党全国代表大会的城市密尔沃基（Milwaukee）。

据在场的多名人士说，特朗普在国会山俱乐部会见共和党众议员时，抱怨泰勒丝支持民主党籍总统拜登而不支持他。

特朗普此前辩称，在2020年总统选举前公开挺拜登的泰勒丝，今年并没有表态支持拜登。

特朗普还错误地声称佩洛西的一个女儿告诉他，他和佩洛西十分匹配。一些立法者认为这句话是指两人作为一对情侣很登对，另一些人则说，这句话仅指两人可以是工作上的好拍档。

佩洛西的其中一名女儿在社媒平台反驳了特朗普的言论，指责他满口胡言。

另外，特朗普还在共和党会议中诋毁密尔沃基市。美国政治新闻网站Punchbowl News称特朗普提到，“我们举行全国代表大会的地点密尔沃基，是一座糟糕的城市”，但该报道未引述任何消息来源。美国有线电视新闻网（CNN）则引述一名不愿透露姓名的消息人士说，特朗普称密尔沃基“糟糕透顶”（horrible）。

共和党全国代表大会定7月15日至18日，在威斯康辛州密尔沃基的“费瑟夫”室内体育馆（Fiserv Forum）举行。共和党全国代表大会将正式提名2024年共和党总统和副总统候选人，特朗普已经锁定共和党总统候选人提名。

密尔沃基市是美国摇摆州威斯康星州人口最多的城市。