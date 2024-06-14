法国左翼政党宣布结盟 挑战勒庞和马克龙

法国左翼政党宣布结成联盟以加强在议会选举中的力量。民调显示，左翼政党在第二轮投票中可以战胜极右翼勒庞领导的议会第二大阵营。

彭博社报道，绿党、社会党、共产党以及梅朗雄（Jean-Luc Melenchon）领导的极左翼党派“法国不屈服党”，同意在6月30日首轮投票时，在557个选区的每个选区只派出一名候选人 。

法国总统马克龙希望通过提前选举牢牢掌控政府和议会中间派，左翼联盟的出现对马克龙来说是又一打击。

马克龙竞选团队此前已向前总统奥朗德所在的社会党伸出橄榄枝。奥朗德为总统时，马克龙曾担任政府职务。

不过新的左翼联盟必须克服成员之间的重大分歧，特别是对乌克兰的军事支持，以及梅朗雄拒绝将哈马斯视为恐怖组织的立场。

在经济政策方面，法国不屈服党的提案比社会党更激进。法国不屈服党承诺，如果上台将废除财政规则，迫使欧洲央行直接向政府提供资金。

法国总理阿塔尔说：“社会党选择跟法国不屈服党结盟是可耻的。”他相信有很多左翼、社会民主主义选民并不认同法国不屈服党的计划，并呼吁这些选民支持执政党候选人。

法国极右翼政党在欧洲议会选举中得票率遥遥领先执政党阵营，马克龙毅然决定解散议会，提前在6月底大选，希望制止极右翼上升势头。分析师认为，这是孤注一掷的豪赌，马克龙若赌输，可能彻底失去执政优势，甚至被迫考虑下台。

法国国民议会选举的第一轮投票将在6月30日举行，7月7日举行第二轮投票。