周五美市盘前走低 重点谈Adobe季度业绩支持股价飙高

星期五（6月14日）重点：

美国华尔街股市主要股指期货星期五（6月14日）普遍走低。在7时截稿时，标准与普尔500指数期货退低33.20点或0.61%，报5400.50点；纳斯达克100指数期货下跌63.10点或0.32%，报19512.60点；道琼斯指数期货也跌了325.10点，报38322.00点。

科技股延续强劲涨势，带动标准与普尔500指数和纳斯达克指数隔夜（星期四）连续第四个交易日创下收盘新高。

标准与普尔500指数隔夜上升12.71点，闭市报5433.74点。重量级的道琼斯指数退低65.11点，闭市报38647.10点。以科技股为主的纳斯达克100指数则升高0.57%或110.54点，以19575.72点收市。

美国股市隔夜的交易一般，交易所的总成交量是101亿4000万股，比过去20天的124亿9000万股平均成交量少。

盘前交易重点：

电动车巨头特斯拉（Tesla）的股价在星期五晚盘前上升1.16%，截稿时报184.58美元。特斯拉隔夜宣布，集团股东们已经批准了首席执行官马斯克（Elon Musk）的560亿美元薪酬配套。这不仅是对马斯克领导能力的高度认可，也是让他继续专注在特斯拉业务的一大推动力。

纳斯达克隔夜较迟时候发布的新闻稿宣布，晶片设计巨头Arm Holdings将在6月24日股市开始交易之前，取代Sirius XM Holdings，成为纳斯达克100指数的指数股。Arm Holdings股价在今晚盘前上升1.52％，截稿时报160.45美元。

科技巨头苹果公司（Apple）的股价在星期五晚盘前退低0.24％，截稿时报213.73美元。根据道琼斯市场数据，在隔夜股价上升0.6%之后，苹果公司已经超越微软（Microsoft）成为市值最高的美国挂牌公司了。苹果公司目前的市值是3.285万亿美元，比微软的3.282万亿美元高。

星期五下文我们来看看软件设计与制造商Adobe的最新季度业绩。今晚盘前该股起14.46％，截稿时报525.07美元。

盘前活跃股按序：英伟达（Nvidia）、特斯拉、游戏驿站（GameStop）、苹果公司和SoFi Technologies。截稿时，这五只活跃股的股价起落参半。

Adobe Inc



（纳斯达克证券交易所代码：ADBE）

Adobe在本季度宣布推出一项用在微调该公司Firefly的生成人工智能模型的新服务。这个服务可以提供符合客户需求的图像内容。目前该集团已经看到Creative Cloud订户开始升级他们的配套，以取得Firefly的新功能了。（路透社）

软件设计与制造商Adobe在隔夜盘后发布的季度营业额和盈利，都超出市场分析师的预测。该集团还上调了对今年全年业绩的预测，带动Adobe股价在隔夜盘后飙高17%。

根据Adobe截至今年5月底的第二财季业绩报告，集团营业额同比增长了10%，达到53亿1000万美元。集团调整后的每股盈利是4.48美元。市场分析公司LSEG之前收集到的分析师预测是营业额52亿9000万美元，每股盈利是4.39美元。

至于当前的第三财季，Adobe高管预计，集团调整后的每股盈利会介于4.50美元至4.55美元之间，营业额则会是在53亿3000万美元至53亿8000万美元的区域。LSEG分析师预计Adobe当前季度的调整后每股盈利会是4.48美元，营业额则是54亿美元。

Adobe高管也上调了2024财年的全年业绩预测。他们现在预计全年调整后每股盈利会在18.00美元至18.20美元之间，营业额则介于214亿美元至215亿美元。他们在今年3月曾预测，全年的调整后每股盈利介于17.60美元至18.00美元，营业额在213亿美元至215亿美元之间。可见现在高管们对集团业务更有信心了。

其实在最近几个星期，Adobe的软件同行，如：SentinelOne、UiPath及Veeva都陆续调低了他们的全年收入预测。他们提出的理由主要是经济疲软，以及企业客户已经转向对人工智能开发了。但是Adobe首席执行官纳拉延（Shantanu Narayen）却在线上业绩会议中，对在线的分析师说，经济没有发生任何值得关注的变化。

相反的，Adobe数码媒体业务总裁瓦德瓦尼（David Wadhwani）还说：“我们对数码媒体业务创新步伐的加快感到兴奋，对人工智能功能的采用，以及它让我们的Document Cloud和Creative Cloud开始赚钱，感到非常高兴。”

在本季度，Adobe宣布推出一项用在微调该公司Firefly的生成人工智能模型的新服务。这个服务可以提供符合客户需求的图像内容。瓦德瓦尼说，集团也看到Creative Cloud订户开始升级配套，以获取Firefly的新功能。

目前在Tipranks的31名分析师中，有22名给Adobe股“买进”评级，七名给出“持守”评级，两名则给了“卖出”评级，一年期限平均目标价是605.90美元。