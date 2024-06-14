以色列民调：执政党与主要反对党差距在缩小

两项于星期五（6月14日）公布的民调显示，由以色列总理内坦亚胡领导的右翼利库德集团，正在缩小与以色列前战时内阁成员甘茨领导的主要反对党国家团结党的差距。甘茨五天前宣布退出战时内阁，并呼吁以色列提前大选。

法新社报道，以色列左翼日报《Ma’ariv》的民意调查显示，由内坦亚胡领导的执政联盟预计能在议会120个席位中赢得52个席位，主要反对党则获得58个席位，其余10个席位由阿拉伯民主党（United Arab List）和左翼联盟哈达什·塔阿勒占据。

《以色列今日报》的民调结果显示，执政联盟获50个席位，反对党则获61席，阿拉伯民主党和左翼联盟哈达什·塔阿勒获九席。

两项民意调查显示，在与内塔尼亚胡的正面交锋中，大多数选民更愿意让甘茨担任总理。但《以色列今日报》的民调结果还显示，若前总理贝内特与利库德阵营外的另两名中右翼政客利伯曼（Avigdor Liberman）和萨尔（Gideon Saar）联手，该联盟将击败利库德集团和甘茨的国家团结党。

甘茨属于中左翼阵营，与内坦亚胡是政治对手。去年10月以哈冲突爆发后，内坦亚胡与甘茨宣布组建紧急政府，以应对战时事务，但甘茨多次表达不满内坦亚胡并恫言退出战时内阁，要求内坦亚胡为加沙制定一个明确的战后方案。

甘茨被看好一旦内坦亚胡政府倒台和提早举行大选，他将是新政府的热门领导人选。甘茨的国家团结党上星期提出解散议会议案，以提早举行大选。

另一方面，内坦亚胡的执政联盟属微弱多数，在议会120个议席中占64席，需要极右翼选票的支持。