越南首次参加国际海洋法院法官竞选

越南外交部常务副部长阮明宇宣布，越南外交学院东海研究院院长阮氏兰英将参加国际海洋法院（ITLOS）法官的竞选。

越通社报道，阮明宇于6月10日至14日在美国纽约出席联合国举行的《联合国海洋法公约》（UNCLOS）第三十四次缔约国会议时，除了协同召开《联合国海洋法公约》成员国年度会议，还公布了阮氏兰英将参加ITLOS法官竞选的消息；该职务的任期为期10年，自2026年开始到2035年。

阮明宇在会上强调了《联合国海洋法公约》对国际法律发展的历史意义，即《联合国海洋法公约》是规范所有海上活动最全面的法律框架，是各国有序、可持续管理海洋合作的基础。

阮明宇还说，越南肯定会继续促进与UNCLOS小组的115名成员开展多边对话与合作，以落实和维护《联合国海洋法公约》的普遍性。

计划竞选ITLOS法官竞选的阮氏兰英，则与联合国国际法委员会成员阮洪操等越南法律专家，从越南的角度建议在应对当前海洋环境污染、气候变化、海平面上升等海洋治理新挑战的过程中，应继续遵守并全面落实《联合国海洋法公约》规定。

在气候变化的影响下，越南是受海平面上升风险影响最严重的沿海国家。

UNCLOS由越南发起，并于2021年6月与德国共同成立。创始国成员包括阿根廷、加拿大、丹麦、德国、牙买加、肯尼亚、荷兰、新西兰、阿曼、塞内加尔、南非和越南。目前，UNCLOS拥有代表世界所有区域的115个成员。