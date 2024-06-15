民调：英国右翼改革党支持率超过执政保守党

民意调查显示，法拉奇领导的英国改革党支持率首次超过首相苏纳克领导的保守党。

路透社报道，民调公司舆观（YouGov）为《泰晤士报》进行的民意调查显示，英国改革党（Reform UK）的支持率为19%，高于之前的17%，保守党的支持率保持不变，为18%。反对党工党以37%的支持率位居民意调查之首。

调查于6月12日至13日进行，共有2211人参与。英国议会下院选举在7月4日举行，此前苏纳克在其党的竞选宣言中承诺为工薪阶层减税170亿英镑（约292.46亿新元）。

领导改革党的法拉奇（Nigel Farage）在星期五（6月14日）晚间的竞选活动中说：“我们已经在全国民意调查中超过了保守党。”

他说，这是一个转折点。他在社交媒体上说：“我们是工党的挑战者，我们正在前进。”

改革党是一个小型右翼政党，成立于2018年，当时名为英国脱欧党，支持民粹主义事业，例如采取更严格的移民法。英国正式脱离欧盟之后，英国脱欧党于2021年1月改名为英国改革党。

其他民意调查显示，保守党远远领先于改革党。尽管星期四（13日）公布的民意调查结果显示，改革党的支持率高过保守党，但路透社的分析指出，改革党未必定能在选举中赢得很多议会席位。