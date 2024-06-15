美制造业要求恢复失效多年条款 应对中国进口威胁

美国总统拜登对中国电动车、太阳能电池板和其他战略产品祭出高额关税后，由美国钢铁工人联合会和国内制造商牵头的一个政策小组，呼吁拜登政府对中国进口产品实施更严格的贸易壁垒。

路透社报道，美国制造业联盟（AAM）星期五（6月14日）发布一份关于中国工业产能过剩的报告，报告呼应了美国政府和盟友近几个月提出的担忧，称需要迅速采取行动，以遏制威胁美国就业的廉价和补贴出口浪潮。

美国制造业联盟要求美国政府恢复一个失效多年的进口激增保护工具第421条款，这项贸易保护条款在2001年中国加入世界贸易组织（WTO）时创建，允许美国对中国产品征收临时关税，以缓解其低成本制造业给美国市场带来的冲击。

2001年12月11日，《中国加入世贸组织议定书》正式生效后，中国一跃成为全球出口大国。美国创建第421条款的初衷是在中国向市场经济转型过程中，为美国国内产业提供一些喘息空间，并提供一个更加公平的竞争环境，但这一转型从未实现。

依照第421条款，美国可将中国轮胎的关税税率从世贸的4%税率暂时提高至35%。第421条款已在2013年到期。

美国制造业联盟说，美国电动车、太阳能和半导体等新兴行业面临新的进口激增威胁，加上钢铁、玻璃和轮胎等老行业持续激增的进口需求，第421条应得以恢复并进行现代化修订。

美国汽车制造商协会在报告中称：“北京未遵守加入世贸的承诺，仍然是一个非市场经济体。”“中国政府对关键行业的支持导致产能严重过剩，并导致美国的进口激增，因此有必要恢复第421条措施。”