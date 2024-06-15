美亲商团体要求延长征询意见期限 就对华征税举行听证会

超过100家支持自由贸易的美国商业团体要求拜登政府给多一个月时间，就美国对中国进口电动车和电池等商品征收更高关税的计划征询意见，并举行一次公开听证会。

美国贸易代表办公室（USTR）就针对中国电动车、电池、太阳能产品及其他商品的关税计划向公众征询意见，路透社星期五（6月14日）看到一个名为“美国支持自由贸易”（American For Free Trade）的团体写给美国贸易代表办公室的一封信，要求将公众意见征询期延长30天至7月28日。

由173个贸易协会组成的“美国支持自由贸易”称延长公众意见征询期“符合公众利益”。

这个团体代表着许多美国制造商、零售商、科技公司、农业综合企业集团、能源公司和运输公司，这些商家还要求美国贸易代表办公室就对中国电动车等商品征收更高关税举行一个公开听证会，称美国政府在2017年和2018年向中国征收额外关税前都这么做。

美国总统拜登5月宣布对包括电动车电池、电脑晶片和医疗产品等一系列中国进口商品大幅提高关税。 拜登不但保留特朗普任内实施的对华关税，同时还提高其他商品关税，包括将电动车关税提高四倍至100%以上，将半导体关税提高一倍至50%。美国贸易代表办公室随后宣布了为期30天的公众意见征询期，定8月1日开始实施新关税。

“美国支持自由贸易”在7月6日写给美国贸易代表办公室的信中说：“我们正在积极向我们的成员进行调查，收集有关拟议（关税）修改的预计影响的反馈，并以对USTR最有帮助的方式记录这些反馈。”

“美国支持自由贸易”说：“我们的成员认为，鉴于拟征收更高关税的387个产品类别的范围和提交格式，他们需要更多时间来收集和评估相关信息。”

路透社就“美国支持自由贸易”的请求向美国贸易代表办公室寻求置评，尚未获得回应。