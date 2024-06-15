巴黎市民在TikTok恳求 “不要来”巴黎奥运会

一名巴黎女子在短视频平台TikTok发布一个视频，称视频“是针对所有准备到法国出席2024年巴黎奥运会的人录的”，她停顿了一下后继续说道：“不要来。请取消你们的所有安排。”

《纽约时报》报道，这段视频于去年11月上传，目前的观看次数已超过70万次。

这段TikTok视频的创作者是住在巴黎的31岁法裔美国人斯塔塞维奇（Miranda Starcevic），她通常会在视频中讲法语，但她认为用英语发表她对巴黎奥运会的看法，可以传达给更多的人。

斯塔塞维奇希望观众知道，她作为一个“算得上是中产阶级”的法国公民的立场，她说：“没有人想要这里办奥运会。这是很糟糕的主意。”

TikTok作为一个拥有大量年轻用户、以视觉博眼球的国际平台，有许许多多关于奥运会的内容。

除了一些让人感觉良好的奥运选手日常和奥运会主办方和赞助商的宣传视频外，还有来自巴黎市民未经编辑的视频，这些视频向潜在的奥运会游客发出警告，指巴黎可能无法在奥运会期间展现出最美好的一面。

一名TikTok账号名称为诺拉（Leo Nora）的24岁巴黎女学生，发布了几段关于巴黎奥运会的短片，称奥运会“危险”和将会是一个“人间地狱”。

她在其中一个视频中对着镜头说：“如果你打算来巴黎看奥运会，为什么来呢？不要来。绝对不要来！”这段视频的观看次数已超过100万次。

诺拉在一次访问中说：“我一出世就住在巴黎。我参加过巴黎的各种大型活动，这促使我决定谈（奥运会）这件事，我知道它可能顺利地举行也可能会发生很糟糕的事。”

她和斯塔塞维奇呼吁人们避开巴黎奥运会的理由相似。

两人都说不高兴市政府要求学生搬离学生宿舍，以便把宿舍让给在奥运会期间受雇的工作人员。两人也对巴黎交通大受影响感到沮丧和担忧。

巴黎奥运会引发的涨价潮已引起不少人的抱怨，在奥运会期间，巴黎的地铁票价将上涨近一倍。

也有人在TikTok警告说，火车可能会严重拥挤。一些TikTok创作者则发布了巴黎普遍存在的旅游诈骗、扒手和近期酒店价格飙升的帖子。

巴黎奥运会主办方和政府官员担心的是奥运会期间交通运输工人罢工，以及恐怖主义等更严重的问题。

2024年巴黎巴黎夏季奥运会和残奥会将分别在7月26日至8月11日和8月28日至9月8日举行。