不受亲巴抗议影响 加州多所大学顺利举行毕业典礼

美国加利福尼亚州大学洛杉矶分校（UCLA）和加州其他学府星期五（6月14日）举行毕业典礼，没有受到亲巴勒斯坦抗议活动的干扰，毕业典礼大体上顺利进行。

路透社报道，为以色列主要盟友的美国，已发生多个月的亲巴勒斯坦抗议活动，从华盛顿游行到白宫附近的守夜活动，抗议者封堵了多个城市的火车站和机场附近的桥梁和道路，许多大学校园出现亲巴勒斯坦营地。

加州大学洛杉矶分校说，14日的毕业典礼“感人”“十分美好”，毕业典礼的庆祝活动从14日持续至16日，共安排了60多场活动。

《洛杉矶时报》说，在加州大学洛杉矶分校的卢斯金公共事务学院，可见到许多毕业生戴头巾。头巾已成为声援巴勒斯坦人的象征。

该报说，在卢斯金毕业典礼进行时，数十名毕业生以和平方式离场，但总体而言，数万名毕业生和来宾都沉浸在欢乐的氛围中。

加州大学圣克鲁斯分校、加州大学戴维斯分校和加州大学欧文分校也安排了毕业典礼。

近几个月来，美国大学抗议活动偶尔发生暴力事件，警方在校园内逮捕了一些抗议者以清理抗议营地。数周前，在加州大学洛杉矶分校扎营的亲巴勒斯坦活动人士遭到暴徒的暴力袭击。

美国学生抗议者要求结束加沙地带战争、要求美国停止对以色列的支持、要求大学剥离与以色列相关公司的投资。