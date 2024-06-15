拉马福萨再次当选南非总统

南非现任总统拉马福萨在新一届国民议会（议会下院）首次会议当选南非总统，获得连任。

新华社报道，南非新一届国民议会首次会议星期五（6月14日）在南非立法首都开普敦举行，新当选议员在选举议长和副议长后投票选举总统。主持会议的南非首席大法官宗多在计票结束后宣布，拉马福萨获得283票，根据投票结果，拉马福萨当选南非总统。

为南非执政党非洲人国民大会（非国大）主席的拉马福萨在当选后发表讲话，他说，南非人民期望所有政党在宪法框架内共同努力，维护社会稳定，应对贫困、不平等和失业等挑战，建立基于和平、正义、没有种族主义和性别歧视的民主社会，实现全民繁荣。

根据南非宪法，总统由议员选举产生，任期五年。按照计划，拉马福萨将于下星期三（19日）在行政首都比勒陀利亚宣誓就职。

在5月29日举行的南非国民议会选举中，非国大获得国民议会400个议席中的159席，维持国民议会第一大党地位。由于未能获得国民议会半数以上议席，非国大不得不寻求与其他政党联合。南非广播公司星期五报道，非国大与最大反对党民主联盟已就组建民族团结政府达成协议。

拉马福萨现年71岁，2017年12月当选非国大主席，2022年12月连任。2018年2月，南非时任总统祖马宣布辞职，时任副总统拉马福萨成为南非新总统。2019年5月，拉马福萨领导的非国大在大选中获胜，拉马福萨随后当选总统。