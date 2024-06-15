菲要求联合国承认南中国海扩展大陆架主权

菲律宾正式去函联合国，要求承认菲律宾在南中国海的扩展大陆架范围。

综合彭博社和路透社报道，菲律宾外交部星期六（6月15日）说，菲律宾向联合国大陆架界限委员会提交资料，宣称对南中国海主权受争议海域西巴拉望地区扩展大陆架（extended continental shelf）拥有主权。

菲外交部负责海事和海洋事务的助理部长阿尔费雷兹（Marshall Louis Alferez）在一份声明中说：“今天，菲律宾通过表明我们对勘探和开发我们的扩展大陆架自然资源的专属权利，来确保我们的未来。”

菲外交部说，这份文件得到总统小马可斯的批准，并经过了对西菲律宾海大陆架的全面技术和科学研究。

西菲律宾海指的是菲律宾西侧的南中国海海域，是菲律宾对其200海里专属经济区的名称。

根据《联合国海洋法公约》，沿海国的大陆架包括其领海以外依其陆地领土的全部自然延伸，扩展到大陆边外缘的海底区域的海床和底土。如果从测算领海宽度的基线量起到大陆边外缘的距离不到200海里，则扩展到200海里的距离。沿海国可对大陆架行使主权权利，包括为勘探大陆架和开发其自然资源。

中国和菲律宾就南中国海部分海域存在主权争端，近来还多次发生紧张对峙。

海牙常设仲裁庭于2016年裁决，中国的广泛主权声索没有法律依据，但中国政府拒绝接受仲裁结果，并在相关海域派遣海警船巡逻。

中国驻马尼拉大使馆尚未就菲国提交上述文件置评。