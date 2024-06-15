柬埔寨销毁毒品 官员称毒品约85%来自金三角

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更新 / 2024年6月15日 11:55 PM
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发布 / 2024年6月15日 11:51 PM
6月14日，柬埔寨政府代表在首都金边举行的纪念国际禁毒日仪式上准备焚烧查获的毒品。（路透社）
6月14日，柬埔寨政府代表在首都金边举行的纪念国际禁毒日仪式上准备焚烧查获的毒品。（路透社）

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柬埔寨国家禁毒机构集中销毁了4.1吨毒品，毒品价值近7000万美元（9477.3万新元）。

法新社报道，柬埔寨官员在数十名武装部队的护卫下，在一座砖窑里焚烧了包括氯胺酮、甲基苯丙胺、海洛因、可卡因和化学物质在内的毒品。

国家禁毒局 (NACD) 秘书长梅斯·维里什（Meas Virith）告诉记者，这4.1吨毒品的黑市价值约为6700万美元。他说：“如果当局未能缴获这些毒品，数百万人将成为受害者。”

据联合国毒品和犯罪问题办公室(UNODC) 称，柬埔寨已成为贩毒的主要中转国。维里什说，柬埔寨缴获的大多数非法毒品都来自缅甸、老挝和泰国交界的所谓“金三角”。

中国新闻社引述柬埔寨媒体的报道说，星期五（6月14日）销毁的4.1吨毒品是柬埔寨警方2022年至2024年初期间查获的逾7.3吨毒品及制毒原料中的一部分。剩余的3吨多制毒原料将通过无害化的处理方式进行销毁。

在今年前五个月里，柬埔寨警方等不断展开行动，持续重拳打击毒品犯罪活动，累计破获4000多起毒品案件。约有1万人因涉毒品案被捕，其中包括为数不少的外国人。

柬埔寨国家禁毒机构一名官员指出，这些犯罪分子均受明确的组织指派，警方的打击行动切断了犯罪分子的部分犯罪网络。

前述官员强调柬埔寨政府预防和打击毒品犯罪的决心，同时呼吁相关当局落实打击毒品的措施，防止青少年和学生吸食毒品。

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