柬埔寨销毁毒品 官员称毒品约85%来自金三角

柬埔寨国家禁毒机构集中销毁了4.1吨毒品，毒品价值近7000万美元（9477.3万新元）。

法新社报道，柬埔寨官员在数十名武装部队的护卫下，在一座砖窑里焚烧了包括氯胺酮、甲基苯丙胺、海洛因、可卡因和化学物质在内的毒品。

国家禁毒局 (NACD) 秘书长梅斯·维里什（Meas Virith）告诉记者，这4.1吨毒品的黑市价值约为6700万美元。他说：“如果当局未能缴获这些毒品，数百万人将成为受害者。”

据联合国毒品和犯罪问题办公室(UNODC) 称，柬埔寨已成为贩毒的主要中转国。维里什说，柬埔寨缴获的大多数非法毒品都来自缅甸、老挝和泰国交界的所谓“金三角”。

中国新闻社引述柬埔寨媒体的报道说，星期五（6月14日）销毁的4.1吨毒品是柬埔寨警方2022年至2024年初期间查获的逾7.3吨毒品及制毒原料中的一部分。剩余的3吨多制毒原料将通过无害化的处理方式进行销毁。

在今年前五个月里，柬埔寨警方等不断展开行动，持续重拳打击毒品犯罪活动，累计破获4000多起毒品案件。约有1万人因涉毒品案被捕，其中包括为数不少的外国人。

柬埔寨国家禁毒机构一名官员指出，这些犯罪分子均受明确的组织指派，警方的打击行动切断了犯罪分子的部分犯罪网络。

前述官员强调柬埔寨政府预防和打击毒品犯罪的决心，同时呼吁相关当局落实打击毒品的措施，防止青少年和学生吸食毒品。