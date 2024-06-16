CNN为首场美总统电视辩论制定规则 禁止使用道具

美国有线电视新闻网（CNN）星期六（6月15日）公开于6月27日举办的第一场美国总统电视辩论规则，包括两次广告休息、不使用道具，以及除非被确认发言，否则两名总统候选人的麦克风将保持静音。

路透社报道，今年5月，美国总统拜登和前总统特朗普同意进行两场辩论，其中一场将在本月召开，由CNN主播塔珀（Jake Tapper）和巴什（Dana Bash）在佐治亚州亚特兰大市主持；第二场辩论将于9月10日召开，由美国广播公司（ABC）主持。

CNN星期六公开辩论规则称，两名总统候选人将在90分钟的辩论中出现在统一的讲台上，讲台位置将通过抛硬币决定，候选人会各获一支笔、一本便笺和一瓶水，但不能使用其他道具。

CNN表明：“辩论期间，除了轮到发言的候选人外，麦克风将保持静音。”CNN说，主持人“将使用他们掌握的所有工具来确保时间安排，并确保讨论文明进行”。

此外，在插入两次广告期间，竞选工作人员不得与两名总统候选人互动，演播室也不会有观众。

此次辩论预计将吸引大量美民众观看，同时也意味着两名民调相近的候选人将面临风险。

据路透社看到的竞选备忘录，拜登的首选辩论主题包括堕胎权、美国民主现状和经济。特朗普的团队日前表明，特朗普的辩论主题则包括移民问题、公共安全和通货膨胀。

佐治亚州位于美国东南部，在2016年总统选举中被特朗普拿下。在2020年总统选举中，拜登以微弱优势赢得该州。外界普遍认为佐治亚是今年选举的“摇摆州”之一，对美国总统选举结果有着重要影响。