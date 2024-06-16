以军：白天“战术暂停”加沙南部军事行动

以色列军队星期天（6月16日）宣布，以军将在加沙南部部分地区，每日白天实施“战术暂停军事活动”，以便利人员援助进入加沙地带。

法新社报道，以军在一份军事声明中说：“出于人道主义目的，（以军）将从每天早上8时到晚上7时（新加坡时间下午1时到凌晨12时），在凯雷姆沙洛姆（Kerem Shalom）过境点到萨拉赫丁（Salah al-Din）路段再向北的道路沿线，进行局部战术暂停军事活动，直至另行通知。”

随着以哈冲突持续蔓延，加沙人道危机持续恶化，其中儿童营养不良问题日趋严重。此前报道称，联合国人道主义事务协调厅（OCHA）自1月中旬以来，对加沙9万3400多名五岁以下儿童进行了营养筛查，结果至少发现7280名严重营养不良。

6月2日，联合国近东巴勒斯坦难民救济和工程处的高级官员安德森指出，随着天气越来越热，巴勒斯坦人正面临脱水和传染病威胁，缺乏干净食用水是当地人们最担忧的问题。世界卫生组织则警告，加沙的甲型肝炎和腹泻病例不断增加，如果不改善饮用水的供应，可能引发霍乱等更多传染病。

另据路透社报道，加沙卫生部星期六（15日）公布新数据称，自10月7日以来，以军对加沙地带发起的军事攻击已造成至少3万7296名巴勒斯坦人死亡，另有8万5197人受伤。