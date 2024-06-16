韩国总理韩悳洙：难废除扩招政策

韩国医生协会和首尔大学教授计划举行罢工，韩国总理韩悳洙回应说，政府难以接受撤回医学院扩招政策的要求。

韩联社报道，韩悳洙星期天（6月16日）主持会议时说，医生集体停诊不仅会给社会带来伤痛，还会破坏医生和病患数十年来积累的信赖。



韩悳洙说，尽管患者们“流泪”呼吁医生不要停诊，但医界仍未撤回集体停诊的打算，政府对此深表遗憾。

他强调，政府欢迎一切形式的对话，并已做好准备。他恳请医界撤回集体停诊计划，进入医疗改革的框架，成为政府医改的智囊。

韩国医生协会星期天向政府提出三大要求，包括重新研讨医学院扩招、完善基本医疗政策相关问题、取消针对实习住院医师和医学生的所有行政命令和措施。

协会称，若政府接受上述三大要求，医协将于星期一（17日）投票决定是否暂缓原定于18日的集体罢工行动，否则医协将于18日罢工一天，之后可能进行无限期罢诊。

另外，韩国首尔大学医院逾五成教授，也将从17日起参与集体停诊行动。

韩国政府为应对人口老龄化和基本医疗领域医生短缺问题，于2月初宣布2025学年度高校医学院扩招新生2000人，从目前3058人增至5058人，并最终在2035年增至1万人。这个计划遭到韩国医疗界强烈反对，约万名实习和住院医生递交辞呈，罢诊离岗，医疗系统陷入混乱，许多病患无法及时得到救治。

5月30日，韩国教育部宣布医学院明年确定将招收4610名学生，略低于总统尹锡悦设定的5000名学生的目标，但这个人数仍是2024学年医学生的1.5倍，结果再次掀起医疗界不满。