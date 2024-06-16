民调：英国首相苏纳克将在大选中惨败

根据三份新的民意调查，英国首相苏纳克领导的保守党，将在7月4日的大选中遭遇历史性惨败。

彭报社报道，《泰晤士报》星期天（6月16日）刊登的Survation民意调查预测，最大反对党工党将在国会中赢得262个席位，执政保守党席位则将降至72个。

另外，民调机构Opinium为《观察家报》进行的调查显示，工党领先17个百分点，而另一家民调机构Savanta为《星期日电讯报》进行的调查中，也预测苏纳克领导的政党将“在选举中灭亡”。

这些数据表明，保守党将遭遇最惨痛的失败，席位还不到1906年大败后的一半。

保守党警告将压倒性的多数优势交给工党会带来风险；工党则提醒选民不要对民调结果掉以轻心。

《独立报》称，选民对保守党在税收问题上的信任已经崩溃。Techne UK民调发现，36%人信任工党领袖斯塔默在税收问题上的表现，而对苏纳克的信任度仅为16%。

苏纳克接受《星期日泰晤士报》采访时，承认经济问题对保守党来说是一个挑战，但国家已经走出了困境。“我们度过了一段艰难的时期，这不是某人的错，我们经历了疫情，然后俄乌战争，这是人们感到沮丧和不安全感的主要原因，也是过去几年对我们的生活水平造成的损害。”

苏纳克说：“我真的认为，经过大家的努力和坚韧不拔，我们已经度过了最糟糕的时期，并迎来了转机。经济增长速度快于我们所有主要竞争对手。通货膨胀恢复正常，工资上涨，能源费用下降，因此我希望人们可以开始对未来更有信心。”