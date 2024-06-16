法国极右翼领袖勒庞：若赢议会选举不会推翻马克龙

法国极右翼领导人勒庞说，如果赢得议会选举，她不会试图推翻总统马克龙。

彭博社报道，勒庞告诉法国《费加罗报》说：“我尊重制度，我并不主张制度混乱。我们只是要共存。”

勒庞说，如果她的政党国民联盟能形成多数席位，她将领导议会党团，而28岁的党魁巴德拉将成为总理。

一周前，马克龙在欧洲议会选举中惨败给勒庞，并解散国民议会，提前举行议会选举，法国因而陷入政治混乱。马克龙坚称无论议会选举结果如何，他都将继续担任总统，并称有关他辞职的谣传“荒谬可笑”。

根据民意调查机构Elabe的预测，勒庞的政党有望赢得国民议会577个席位中的270个，马克龙及盟友则可能仅赢得90个至130个席位。

不过，反种族主义团体、法国工会和新兴的左翼联盟星期六（6月15日）在巴黎和全法各地举行抗议活动，反对迅速崛起的民族主义极右翼势力，共有25万人参与抗议活动，其中7万5000人聚集在共和国广场，然后游行穿越巴黎东部，多达2万1000名警察和宪兵也部署到游行现场。

6月15日，约有25万人在巴黎市中心参与反对极右翼和种族主义的示威活动。（彭博社）

根据法国的宪法结构，总统职位和立法机构可能由不同的政党控制。上一次是在1997年，当时中右翼总统希拉克宣布提前选举，最终失去了多数席位，结果被迫任命社会党领袖为总理。

在这种情况下，总统负责外交政策和国防，而总理则处理卫生和教育等国内政策。

新一届的议会下院选举将分两轮，分别在6月30日和7月7日举行。