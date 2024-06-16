持斧头威胁德国警方 男子遭开枪打伤

在德国汉堡举行的欧洲足球锦标赛前，一名男子持斧头和自制汽油弹威胁警方，结果遭警方开枪打伤，但没有迹象事件与欧洲杯有关。

法新社报道，警方星期天（6月16日）在社交媒体发文说，警方事后在圣保利区展开调查，而涉案男子目前正接受治疗。

警方发言人称，没有迹象表明这起事件，与星期天晚些时候举行的欧洲杯波兰与荷兰对决有关。

发言人说，男子当时带着斧头和自制汽油弹（Molotov Cocktail）从一家酒吧出来后威胁警方，警方因而朝男子腿部开枪。

事件发生在绳索街站附近，距离该市球迷聚集区仅一公里多。