持斧头威胁德国警方 男子遭开枪打伤

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更新 / 2024年6月16日 9:33 PM
发布 /
发布 / 2024年6月16日 9:31 PM
一名男子星期天（6月16日）持斧头在德国汉堡圣保利区威胁警方，遭到警方开枪打伤他的腿部，警方也在现场拉起警戒线展开调查。（法新社）
一名男子星期天（6月16日）持斧头在德国汉堡圣保利区威胁警方，遭到警方开枪打伤他的腿部，警方也在现场拉起警戒线展开调查。（法新社）

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在德国汉堡举行的欧洲足球锦标赛前，一名男子持斧头和自制汽油弹威胁警方，结果遭警方开枪打伤，但没有迹象事件与欧洲杯有关。

法新社报道，警方星期天（6月16日）在社交媒体发文说，警方事后在圣保利区展开调查，而涉案男子目前正接受治疗。

警方发言人称，没有迹象表明这起事件，与星期天晚些时候举行的欧洲杯波兰与荷兰对决有关。

发言人说，男子当时带着斧头和自制汽油弹（Molotov Cocktail）从一家酒吧出来后威胁警方，警方因而朝男子腿部开枪。

事件发生在绳索街站附近，距离该市球迷聚集区仅一公里多。

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