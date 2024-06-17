哈芝节前夕 拜登向回教徒力推以哈三阶段停火协议

美国总统拜登在回教徒重要节日前夕告诉回教徒，一项获美国支持的加沙地带停火协议，是帮助加沙地带平民摆脱“哈马斯与以色列恐怖战争”的最佳方案。

法新社报道，星期一（6月17日）为回教徒宰牲节（新加坡称哈芝节），回教徒在这一天到回教堂聆听布道和祈祷赐福，当天最重要的仪式为宰牲祭祀。

拜登16日发表一份声明说：“太多无辜的人在冲突中遭杀害，包括数以千计的儿童。大量家庭被迫逃离家园，亲眼目睹他们的社区被摧毁。他们的痛苦是难以言喻的。”

拜登说：“我坚决相信，以色列向哈马斯提出并获联合国安理会支持的三阶段停火方案，是结束加沙地带暴力和最终结束战争的最佳对策。”

拜登强调，美国也致力于“倡导其他地区回教徒社群的权利”，他指这些回教徒社群正面临迫害，包括缅甸罗兴亚人和中国维吾尔族。

他说：“我们还努力为苏丹的可怕冲突寻找和平解决方案。”去年4月，苏丹武装部队和准军事组织快速支援部队在首都喀土穆爆发武装冲突，战火随后蔓延至其他地区。持续一年多的武装冲突已造成苏丹约1.55万人丧生，超过880万人流离失所。

在美国国内方面，拜登向美国回教徒承诺打击“伊斯兰恐惧症”。美国回教徒是拜登与共和党对手特朗普在总统选举中的关键选民群体。

拜登说：“我的政府正在制定一项国家战略，以应对仇视回教和相关形式的偏见和歧视，这些偏见和歧视不仅影响回教徒，也影响阿拉伯裔、锡克族和南亚裔美国人。”

以色列军方6月16日宣布，每天白天将在加沙地带南部部分地区实行军事活动战术性暂停11小时，以方便救援组织运送救援物资。

以军声明在回教徒宰牲节到来前发布。以军说，它与联合国和其他组织讨论后，决定努力增加进入加沙的人道援助数量。

以色列军方说：“每天上午8时至晚上7时，在凯雷姆沙洛姆（Kerem Shalom）口岸到萨拉赫丁（Salah al-Din）公路及北向道路，实行出于人道目的的战术性军事活动暂停，直至另行通知。”