周一美市盘前起落不一 重点谈晶片设计巨头Arm Holdings

星期一（6月17日）重点：

美国华尔街股市主要股指期货星期一起落不一。市场投资者希望从本星期的欧洲央行会议寻找带动股市的新因素。英国央行和瑞士央行预计在星期四（20日）宣布货币政策决定。瑞士央行相信会继3月份降息后，连续第二个季度降息；英国央行预料会维持基准利率目标不变。

在7时截稿时，标准与普尔500指数期货微跌2.20点或0.04％，报5429.40点；纳斯达克100指数期货起32.70点或0.17％，报19692.50点；道琼斯指数期货跌67.20点，报38522.00点。

在软件设计与制造商Adobe和其他科技股票继续上涨的带动下，纳斯达克指数在上个星期五（14日）连续第五个交易日创下收盘新高。

标准与普尔500指数上星期五微跌2.14点，闭市报5431.60点。重量级的道琼斯指数也跌57.94点，闭市报38589.16点。以科技股为主的纳斯达克100指数则逆流而上，起0.42％或82.89点，以19659.81点收市。

美国股市上星期五的交易一般，交易所的总成交量是101亿2000万股，比过去20天的121亿股平均成交量少。

盘前交易重点：

脸书母公司Meta Platforms原本在上星期一（6月10日）才刚宣布要在欧洲推出Meta人工智能聊天机器人，并使用欧洲用户生成的公开帖文，来训练它的Llama大型语言模型。但是没想到在上星期五，它就接到欧洲监管机构要求，要它暂停“利用”欧洲用户帖文训练大型语言模型的指示。Meta Platforms股价在今晚盘前退低0.44％，截稿时报501.95美元。

尽管面临新的关税威胁，蔚来汽车（NIO）仍继续履行对当地客户的承诺，将旗下新款ES8电动车带进欧洲市场。据蔚来上星期五发布的声明，该车型在欧洲被称为EL8，在6月13日已经在挪威、德国、荷兰、瑞典和丹麦上市。蔚来汽车股价在今晚盘前上升1.85％，截稿时报4.41美元。

有报道称，全球最大的半导体生产商台积电（TSM）拟将晶圆价格提高5％。台积电股价在今晚盘前上涨3.03％，截稿时报177.74美元。

星期一下文我们来看看晶片设计巨头Arm Holdings的最新消息。今晚盘前该股起1.97％，截稿时报161.00美元。

盘前活跃股按序：、英伟达（Nvidia）、游戏驿站（GameStop）、苹果（Apple）、特斯拉（Tesla）和SoFi Technologies。截稿时，这五只活跃股的股价全部上升。

Arm Holdings计划在今后五年内通过开发一批以Windows为基础的新电脑软件，进军个人电脑市场。集团的目标是占领个人电脑市场至少50％的市场份额。（路透社）

Arm Holdings



（纳斯达克证券交易所代码：ARM）

晶片设计巨头Arm Holdings的股票将在6月24日纳斯达克股市开始交易前，取代Sirius XM Holdings，成为纳斯达克100指数和其他纳斯达克指数的指数股。这个消息在上星期逐步传开后，带动Arm Holdings股价走高。

这家英国晶片制造商目前的市值已经超过1600亿美元，而它即将取代的卫星广播公司Sirius XM的市值则是100亿美元。

虽然纳斯达克没有对指数股改变给出任何理由，但是市场人士普遍猜测，Sirius XM可能是因为它的市值已跌至纳斯达克100指数总市值的0.1％以下所以才会被剔除的。该指数要求成分股的市值至少要占指数总市值的0.1％。

纳斯达克100指数每个季度都进行一次重新平衡，然后在每年的12月再进行大型的重组。目前该指数的指数股市值总数约22万亿美元。

市场分析师普遍认为，Arm Holdings股价在短期内可能会受益于指数相关的吸购。一些与指数相关的基金可能会因此而把Arm Holdings纳入他们“必买”的股票范围内。

Rosenblatt的分析师摩西曼（Hans Mosesmann）最近就重申对Arm Holdings的买入评级，并给出了180美元的目标价。该股在上星期五的闭市价是157.89美元。

摩西曼认为，Arm Holdings股与英伟达公司一样是长期投资的首选股票。它在台北的Computex国际电脑展上，展示的整体计算能力都利于公司的知识产权（Intellectual Property）未来的发展及普及化。

另外，在长期主导智能手机市场之后，Arm Holdings首席执行官哈斯（Rene Haas）最近也宣布，集团计划在今后五年内通过开发一批以Windows为基础的新电脑软件，进军个人电脑市场。集团的目标是占领个人电脑市场至少50％的市场份额。

在各个有利消息的支持下，Arm Holdings的股价开年至今也上升了129％。目前在Tipranks的16名分析师当中，也有11名给予该股“买进”的评级。另外四名给了“持守”的评级，一名则给了“卖出”的评级。但是他们的一年期限平均目标价只是121美元。这方面他们似乎就没有摩西曼那么乐观了。