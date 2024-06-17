智库：美国高技术核电力发展落后中国15年

美国智库说，美国在发展高科技核电力方面落后中国多达15年，中国在核电发展方面之所以占据优势，是因为它们在技术和融资方面获得北京政府的大力支持。

路透社报道，华盛顿无党派科技智库“研究机构信息技术与创新基金会”（ITIF）的研究表明，中国正在建27座核反应堆，平均建设时间为七年，远快于其他国家。

ITIF在星期一（6月17日）发布的报告说：“中国快速部署越来越现代化的核电站，大大提高了经济发展和边做边学的效应，这也意味着中国企业未来将在这个领域占有渐进式的创新优势。”

美国是全球拥有最多核电站的国家，而拜登政府认为，这种近乎零排放的电力来源对于遏制气候变化至关重要。

但自佐治亚州的两座大型核电站分别于去年和今年投入使用后，受预算超出数十亿美元和工程一延再延的影响，美国已没有再兴建核电站。原定在一个美国实验室建造高技术核电站的计划，也已在去年被搁置。

中国国有银行可以提供低至1.4%的贷款，远低于西方经济体。中国核电行业受益于政府的持续支持和本土化战略，使得中国在可再生能源和电动车等领域占据主导地位。

去年12月，世界首座第四代高温气冷堆核电站在华能石岛湾投入运行。中国核能行业协会称，该项目涉及2200多台“世界首创设备”的开发，国产材料总国产化率达93.4%。

高科技反应堆的支持者称，它们比现有核电站更安全和更高效。批评者则指，一些新反应堆会带来核扩散和材料风险。

中国的核电力发展也并非一帆风顺。中国核能行业协会已警告，核部件生产严重过剩，“过度竞争”导致价格下跌，造成了损失。

ITIF报告作者埃泽尔（Stephen Ezell）说，如果美国决心要认真发展核电力，就应该制定强有力的国家战略，加大对研发的投资，确定和加速开发有前景的技术，并支持培养这方面的熟练劳动力。

埃泽尔说：“虽然美国目前落后于中国，但它肯定可以在技术方面迎头赶上。”

美国能源部没有对ITIF的报告发表评论。