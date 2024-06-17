以色列总理正式解散战时内阁

以色列总理内坦亚胡正式解散战时内阁。

综合外电报道，内坦亚胡星期天（6月17日）告诉安全内阁成员，他已经正式解散由六名成员组成的战争内阁。

去年10月7日以哈冲突爆发后不久，内坦亚胡与主要反对党国家团结党领导人甘茨组建了这个战争内阁，应对战时事务。战时内阁的成员还包括国防部长加兰特、右翼沙斯党（Shas）领袖德里、前军事参谋长艾森科特（观察员）、战略事务部长德梅尔（观察员）。

然而，在过去八个月里，随着以军在加沙地带军事行动的不断推进，这个小型紧急政府内部逐渐产生裂痕。艾森科特和甘茨认为内坦亚胡未能为加沙战争制定战略，上周退出了战时内阁。

新华社引述多家以色列媒体报道说，内坦亚胡星期天晚上在安全内阁会议上表明，战时内阁是应甘茨的要求并与他达成共识后组建的。现在甘茨已经离开，就不再需要战时内阁，也不会再组建新的战时内阁。

内部分歧和如今战时内阁的破裂，导致内坦亚胡在遭到国际社会批评的同时，面对着日益加剧的内部压力和孤立。

《以色列时报》报道称，内坦亚胡将与包括防长加兰特在内的相关官员，就作战问题进行小规模临时磋商，并做出关键决定。此后相关决定需得到以安全内阁的最终批准。

据报道，以色列财长斯莫特里奇和国家安全部长本-格维尔，都提出要加入战争内阁。他们此前都曾表明，反对在消灭哈马斯之前停止在加沙的战争。

法新社引述以色列媒体报道称，内坦亚胡解散战争内阁意在避免让极右翼联盟成员有更多参与，担心损害与美国等主要西方盟国的关系。战时内阁解散后，预计以色列的政策不会出现重大转变。