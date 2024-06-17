普京本周将先后访问朝鲜和越南

俄罗斯总统普京将先后访问朝鲜、越南两国。

综合外电报道，普京将于星期二至星期三（6月18日至19日）访问朝鲜，后于星期三至星期四（19日至20日）访问越南。

这是自2000年以来，普京首次访问朝鲜。克里姆林宫星期一（17日）说，普京此行将对朝鲜进行“友好”国事访问。

去年9月，普京与朝鲜最高领导人金正恩在俄罗斯远东地区会晤，金正恩向普京提出访问平壤的邀请。

韩国和美国对普京访朝表示警惕。韩国与以美国为主的西方国家此前指责朝鲜向俄罗斯运送武器，用于乌克兰战场，换取俄罗斯对平壤的卫星项目提供技术帮助，并向朝鲜提供粮食援助。

韩国情报和安全部门星期一早些时候说，俄朝或以普京访问为契机，达成类似于军事介入水平的紧密军事合作关系。

韩国外交部早前说，韩政府将密切关注普京访朝动向，并就应对方案进行讨论。韩国副外长金洪均上周与美国副国务卿坎贝尔通紧急电话时表明，平壤和莫斯科决不能开展更多军事合作，决不能违反联合国安理会的决议。

另一方面，普京对越南的访问则是自2017年以来首次，也是他第五次访问越南。越通社报道说，普京是应越共中央政治局阮富仲邀请，对越南进行国事访问。

美国驻河内大使馆发言人对路透社说：“任何国家都不该给普京提供平台来宣传他的侵略战争，否则就会让他的暴行正常化。”

该发言人还指出，如果被国际刑事法院发出逮捕令的普京能够自由旅行，那么俄罗斯公然违反国际法的行为就会正常化。

据报道，预计普京将在访问期间宣布贸易、投资、技术和教育等领域的协议。但他与越南领导人的会谈可能集中在更敏感的问题上，两名官员称，相关讨论可能包括武器、能源和支付问题。