美医务总监敦促国会立法 规定社媒加注警示标签

美国医务总监指社交媒体使用可能损害青少年的心理健康，并敦促国会立法规定社媒平台必须加注警示标签。

《纽约时报》报道，美国医务总监穆尔蒂（Vivek Murthy）星期一（6月17日）宣布，他将推动在社媒平台加注警示标签，让父母知道使用社媒平台可能伤害青少年的心理健康。

加注警示标签，例如烟草和酒精产品上的警示语，是美国最高卫生官员可用的最有力工具之一，但穆尔蒂无法单方面做到这点，这一举措需要得到国会的批准。

去年5月，美国医务总监穆尔蒂在一份咨询报告中，建议父母立即限制子女的手机使用，并敦促国会迅速制定技术平台的健康与安全标准。（路透社）

穆尔蒂近几年来不断升级对社媒平台损害青少年心理健康的警告。去年5月，他在一份咨询报告中建议父母立即限制子女的手机使用，并敦促国会迅速制定技术平台的健康与安全标准。

他还呼吁科技公司做出改变，包括分享它们的产品对健康影响的内部数据，允许独立安全审计，并限制推送通知、自动播放和无限滚动等功能，他指这些功能“会损害正在发育的大脑并导致过度使用社媒平台”。

穆尔蒂在一次访问中对社媒平台不愿采取这些措施感到气馁。他说：“我认为，我们不能单单指望社媒平台能够自行解决这些问题。”“他们已有20年时间。”

不过穆尔蒂对于立法者提出一项法案，规定社媒平台必须加注警示标签仍然感到“乐观”。他预计未来当人们使用社媒平台时，警示标签会定期出现在屏幕上。