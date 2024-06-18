周二美市盘前涨跌不一 重点谈晶片巨头英伟达数名局内人卖出自家股

星期二（6月18日）重点：

美国华尔街股市主要股指期货星期二（6月18日）起落不一。在7时截稿时，标准与普尔500指数期货微起1.40点或0.03％，报5474.60点；纳斯达克100指数期货起40.30点或0.20％，报19941.50点；道琼斯指数期货则跌16.00点，报38762.10点。

标准与普尔500指数和纳斯达克指数隔夜（星期一）又再创下收盘新高。在人工智能热潮的带动下，科技股继续攀高。

标准与普尔500指数隔夜上升41.63点，闭市报5473.23点。重量级的道琼斯指数升高188.94点，闭市报38778.10点。以科技股为主的纳斯达克100指数也起了1.23％或241.43点，以19901.23点收市。

美国股市隔夜的交易较为活跃，交易所的总成交量是111亿2000万股，不过仍比过去20天的118亿7000万股平均成交量少。

盘前交易重点：

晶片制造商博通公司（Broadcom Inc）的股价在今晚盘前再上涨2.8％，截稿时报1880.00美元。根据道琼斯市场数据，博通目前在美国市值最高的公司排行榜中名列第八。其他半导体股票在盘前也普遍上涨。台积电（TSM）股价涨1.6％、高通（Qualcomm）涨3.3％、美光（Micron）涨1.8％。

在隔夜下挫12.1％之后，模因股游戏驿站（GameStop）的股价在今晚盘前继续下跌1.43％，截稿时报24.86美元。它的首席执行官科恩（Ryan Cohen）在隔夜说，游戏驿站计划把实体商店的规模缩小。但他完全没有提到公司将如何使用它在5月和6月出售股票后，积累的约40亿美元现金。他只是表明拥有更强劲的资产负债表“始终是一个优势”。

数码资产资金流出，导致比特币在过去24小时里一度跌至一个月来的低点。与加密货币相关的股票也在今晚盘前普遍走低。CleanSpark股价下跌2％，Coinbase、MicroStrategy、Marathon Digital和Riot Platforms的股价都下跌超过1％。

星期二下文我们来看看晶片巨头英伟达（Nvidia Corporation）的数名局内人卖出自家股。今晚盘前该股起0.49％，截稿时报131.62美元。

盘前活跃股按序：英伟达、特斯拉（Tesla）、游戏驿站、苹果（Apple）和Palantir Technologies。截稿时，这五只活跃股的股价起落参半。

英伟达首席执行官黄仁勋是在6月14日，以129.9366美元的平均价格，出售了24万股普通股，总价值为3118万美元。（路透社）

英伟达（NVIDIA Corporation）



（纳斯达克证券交易所代码：NVDA）



晶片巨头英伟达的数名局内人，包括首席执行官黄仁勋，最近几个星期都先后出售了一些英伟达股票。这些局内人卖出他们持有的英伟达股票，是否是暗示他们对该股的未来，或至少在短期内，并不感到乐观呢？

自今年5月初以来，英伟达已经向美国证券交易委员会（SEC）提呈了10份144表格。这些144表格主要是向SEC通知有关局内人拟议出售自家股。只要是计划出售5000股或以上的自家股票，或是出售总金额超过5万美元的自家股，有关人士都必须向SEC预先呈报。

无可否认的是，英伟达的股价在过去三年里飙升了超过七倍，走势之强劲令人咋舌。开年至今，该股的价格也飙升了160％以上。在6月7日英伟达进行每一股分拆为10股后，股价走势还是继续向上。因此不少分析师认为，此刻做部分套现，其实是可以理解的。

这阵子最受瞩目的卖家就是该公司首席执行官黄仁勋。黄仁勋是在6月14日以129.9366美元的平均价格，出售了24万股普通股，总价值为3118万美元。

黄仁勋并不是唯一一位出售自家股票的英伟达高管。它的运营执行副总裁肖奎斯特（Deborah Shoquist）也在6月3日出售了4万1140股英伟达股票，总值超过4500万美元。

英伟达董事会的几位成员也参与最近的卖股风。自今年5月29日，哈德森（Dawn Hudson）在三个不同的交易里，卖出了总数2万5000股英伟达股票。董事会成员考克斯（Tench Coxe）、达比里（John Dabiri）、麦卡弗里（Michael McCaffery）、西威尔（Brooke Seawell）和史蒂文斯（Mark Stevens）最近几个星期也出售了他们持有的部分英伟达股票。

以黄仁勋出售的股票为例，它们是属于限制性股票单位（Restricted Stock Units）和绩效股票单位（Performance Stock Units）。不少的公司首席执行官经常在获得允许的情况下出售这类股票。

尽管黄仁勋有脱手一些自家股票，但重要的是，截至今年3月25日为止，黄仁勋总共拥有将近9350万股英伟达股票，几乎占英伟达已发行股票的3.8％。所以与他的总持有量相比，他最近卖出的股票数量也只是九牛一毛而已。