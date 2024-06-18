达信对指控不认罪 获准保释但须交出护照

涉嫌违反君主法的泰国前首相达信星期二（6月18日）在曼谷刑事法院被正式起诉，他对冒犯君主罪和电脑犯罪罪名均不认罪。达信申请保释获准。

路透社报道，泰国总检察长以冒犯君主罪起诉达信，若罪名成立，达信可面对的最高刑罚为监禁15年。这起案件源于达信2015年接受一家外国媒体访问时的讲话。

刑事法院发表声明说，达信的保释金为50万泰铢（约1万8400新元），保释条件是未经许可不得离境。

达信的律师说，作为保释条件，达信必须交出他的护照。

达信2006年被军方发动政变推翻后，流亡海外15年，去年8月结束流亡回返泰国。（法新社）

曼谷朱拉隆功大学政治学者提蒂南（Thitinan Pongsudhirak）说：“选民选择的政党和代表正在遭受系统性和反复的打压。”

他说，一份请愿书就能够推翻现任民选政府或罢免首相，这充分说明了泰国法院的权力，“强势的泰国司法体系已经损害泰国的声誉，破坏人民的意愿和授权”。

除了达信之外，泰国法院星期二还将开审另外三起备受瞩目的案件，包括罢免首相社德他、选举委员会寻求解散前进党的请愿，以及对参议院选举规则的裁决。这些法律纠纷可能会让东南亚这个第二大经济体陷入新的不确定时期。

达信于2001年至2006年担任泰国首相，2006年遭军方发动政变推翻，并被控贪污滥权罪名。达信的妹妹英叻于2011年至2014年担任泰国首相，2015年也遭军方政变推翻。

达信被推翻后流亡国外15年。2015年5月，他在韩国接受访问时，暗示泰国王室任命的枢密院策划2014年5月22日的军事政变，以推翻英叻领导的政府。

2016年9月，泰国时任总检察长邦尼瓦德决定起诉达信，刑事法院随后批准警方申请，向流亡的达信发出逮捕令。

达信于去年8月结束流亡生涯返回泰国，随即因贪污罪被判入狱八年，之后获泰王哇集拉隆功特赦，刑期减至一年。今年1月，泰国警方再指控达信涉嫌触犯冒犯君主法，但他否认指控，并要求公正审理此案。

达信于今年2月18日获准假释出狱。