泰前进党解散案和首相免职案7月举行聆讯

泰国宪法法院星期二（6月18日）将反对党前进党与首相社德他案件的下一次聆讯日期，分别定在7月3日和7月10日。

路透社报道，为泰国房地产大亨的政坛素人社德他，去年8月获得国会上下两院过半数议员支持，高票当选泰国第30任首相，因一项内阁任命而面临被解职风险。前进党虽然在去年竞争激烈的选举中赢得最多议席，却未能组建政府，还可能因为在竞选中承诺修改冒犯君主法而面临解散。

泰国前进党前党魁披塔6月9日称有信心赢得法庭诉讼，避免前进党被勒令解散。（法新社）

社德他和前进党都否认有任何不当行为。

泰国宪法法院星期二也裁定，本月初启动的新上议院选举程序合法，为今年晚些时候200名新议员接替军方任命的参议院扫清障碍。

同一天，涉嫌违反君主法的泰国前首相达信在曼谷刑事法院被正式起诉，他对冒犯君主罪和电脑犯罪罪名均不认罪。达信申请保释获准。这起案件源于达信2015年接受一家外国媒体访问时的讲话。

泰国40名看守上议员5月联署请愿罢免社德他，理由是社德他委任曾被判坐牢的前律师比七（Pichit Chuenban）为首相府部长，违反宪法及政治道德，因此要求法院解除他的首相职务。

泰国选举委员会4月提交请愿书，称有充足证据表明前进党有推翻以国王为元首的君主立宪体制意图和行为，要求勒令前进党解散，并取消前进党执行委员会成员的竞选权利。