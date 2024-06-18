以军部队加强打击拉法 空袭难民营酿17死

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更新 / 2024年6月18日 6:03 PM
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发布 / 2024年6月18日 5:47 PM
6月14日，一名巴勒斯坦妇女带着两个孩子站在加沙南部拉法市的一个破败遮阳伞下。（法新社）
6月14日，一名巴勒斯坦妇女带着两个孩子站在加沙南部拉法市的一个破败遮阳伞下。（法新社）

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加沙巴勒斯坦居民和医务人员称，以军在加沙持续开展深入打击行动，并在星期二（6月18日）对南部拉法市的几个地区发动地面和高空打击，并对加沙中部两处难民营发动袭击，造成至少17人死亡。

一名带着六个孩子逃难的拉法居民通过线上聊天软件告诉路透社，以军坦克已经深入拉法市，“拉法遭到轰炸，但国际社会并未干预，占领者（以军）在这里肆意妄为”。

报道称，以军坦克已进入拉法以北的泰勒苏丹（Tel Sultan）、伊兹巴（Al-Izba）和祖鲁布（Zurub）地区，以及位于市中心的沙布拉（Shaboura），并在这些地区发动打击行动。此外，以军还继续占领拉法东部街区和郊区，以及与埃及的边界和重要的拉法过境点。

加沙巴勒斯坦卫生官员说，一名男子早上在拉法东部被以军枪杀。另有医务人员称，相信以军在过去几天和几周还杀了许多巴勒斯坦人，但救援人员无法及时赶到受害者身边。

以色列军方则说，他们正在拉法继续开展“精确、基于情报的活动”，并在过去一天的近距离战斗中，杀死了许多巴勒斯坦枪手并缴获了武器。

在加沙地带中部，以色列对两处难民营发动了两次空袭，造成17人死亡。

来自中部代尔巴拉赫市的45岁加沙教师哈利勒说：“每拖延一小时，以色列就会杀死更多人，我们现在就希望停火……我们（流）的血已经够多了，我要对以色列、美国和我们的领导人（哈马斯）说，战争必须停止。”

以军并未就17名巴勒斯坦人死亡一事置评，但称军方将继续在加沙中部地区打击武装分子。

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