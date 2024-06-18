以军部队加强打击拉法 空袭难民营酿17死

加沙巴勒斯坦居民和医务人员称，以军在加沙持续开展深入打击行动，并在星期二（6月18日）对南部拉法市的几个地区发动地面和高空打击，并对加沙中部两处难民营发动袭击，造成至少17人死亡。

一名带着六个孩子逃难的拉法居民通过线上聊天软件告诉路透社，以军坦克已经深入拉法市，“拉法遭到轰炸，但国际社会并未干预，占领者（以军）在这里肆意妄为”。

报道称，以军坦克已进入拉法以北的泰勒苏丹（Tel Sultan）、伊兹巴（Al-Izba）和祖鲁布（Zurub）地区，以及位于市中心的沙布拉（Shaboura），并在这些地区发动打击行动。此外，以军还继续占领拉法东部街区和郊区，以及与埃及的边界和重要的拉法过境点。

加沙巴勒斯坦卫生官员说，一名男子早上在拉法东部被以军枪杀。另有医务人员称，相信以军在过去几天和几周还杀了许多巴勒斯坦人，但救援人员无法及时赶到受害者身边。



以色列军方则说，他们正在拉法继续开展“精确、基于情报的活动”，并在过去一天的近距离战斗中，杀死了许多巴勒斯坦枪手并缴获了武器。

在加沙地带中部，以色列对两处难民营发动了两次空袭，造成17人死亡。

来自中部代尔巴拉赫市的45岁加沙教师哈利勒说：“每拖延一小时，以色列就会杀死更多人，我们现在就希望停火……我们（流）的血已经够多了，我要对以色列、美国和我们的领导人（哈马斯）说，战争必须停止。”

以军并未就17名巴勒斯坦人死亡一事置评，但称军方将继续在加沙中部地区打击武装分子。