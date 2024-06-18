美特使呼吁以军和真主党缓和跨境交火

美国特使霍希斯坦星期二（6月18日）访问黎巴嫩首都贝鲁特时呼吁，黎巴嫩真主党须紧急缓解与以色列军队之间的跨境交火，称双方之间的冲突“已持续了很长时间”。

法新社报道，霍希斯坦（Amos Hochstein）说：“迅速通过外交手段解决这个问题符合每个人的利益，这既可实现，又很紧迫。”

自去年10月7日新一轮以哈冲突爆发以来，以色列北部边境地区便频遭伊朗支持的黎巴嫩真主党袭击，跨境交火事件持续发生，且有愈演愈烈的态势。

继以军击杀真主党一高级指挥官后，真主党自上周起开始加强对以边境的袭击力度。不过，真主党自上星期六（15日）下午后便暂停对以边境发动袭击，尽管以色列仍持续对黎巴嫩南部边境地区发动攻击，包括在星期一（17日）的一次袭击中打死一名真主党人员。

为了避免以黎边境局势失控，霍希斯坦星期二会见黎巴嫩议会议长纳比·贝里（Nabih Berri），并称他与“议长贝里进行非常好的讨论”。

此前一天，霍希斯坦还与以色列总理内坦亚胡在耶路撒冷举行会谈。他说：“我们讨论了黎巴嫩当前的安全和政治局势，以及目前就加沙问题达成的协议，这也为结束蓝线冲突提供机会。”蓝线是指以色列和黎巴嫩之间的分界线。

美总统拜登5月提议一项停火协议，霍希斯坦说，该提议将“最终结束加沙冲突”。他补充说，“加沙停火或另辟外交途径也能结束蓝线两边的冲突”，并允许流离失所的平民返回黎巴嫩南部和以色列北部。