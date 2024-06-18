新研究发现高脂肪饮食或加剧焦虑

美国一项新研究表明，人们在压力过大时选择食用高脂肪垃圾食品寻求安慰的作法或适得其反，反而会进一步加剧焦虑。

新华社报道，科罗拉多大学博尔德分校研究人员在新一期《生物学研究》杂志上报告，动物实验显示，高脂肪饮食可能破坏体内的肠道菌群，并通过肠道和大脑之间的复杂通路，影响大脑中的化学物质，从而加剧焦虑。

研究团队将处于“青少年”年龄段的实验大鼠分为两组：其中一组大鼠连续九周被投喂大约含11%脂肪的标准饮食，另一组则吃含45%脂肪的高脂肪饮食，这些脂肪主要是动物产品中的饱和脂肪。

整个研究过程中，研究人员收集实验鼠粪便样本，评估它们的肠道细菌状况。九周的饮食实验后，这些实验鼠接受行为测试。

结果显示，与对照组相比，高脂饮食组的实验鼠不仅体重增加，其肠道细菌多样性也明显较低。此外，高脂饮食组实验鼠基本上大脑中都有高焦虑状态的分子特征。具体来看，它们体内与神经递质血清素的产生和信号传递有关的三个基因表达水平较高，且在脑干中缝背核的某一区域尤其明显，该区域与压力和焦虑有关。

研究人员解释说，血清素神经元的某些子集被激活时，会在动物中诱发类似焦虑的反应。他们猜测，可能是不健康的肠道菌群破坏肠道内壁，使细菌进入循环系统，并通过迷走神经影响大脑。

研究人员说，人们都知道垃圾食品不健康，但通常会觉得这类食品只是会有增重风险。“如果你知道它们还会以一种可以加剧焦虑的方式影响你的大脑，它们的风险更高了。”

不过研究人员也提示，并非所有的脂肪都是“坏脂肪”，像鱼、橄榄油、坚果等含有的健康脂肪可以抗炎，对大脑有好处。