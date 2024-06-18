中国总理李强抵达马来西亚

中国总理李强星期二（6月18日）抵达马来西亚，准备进行三天正式访问。这是马国与中国今年庆祝建交50周年的高层互访活动之一，也是李强去年3月出任总理后首次访问马国。

李强星期二晚间抵达吉隆坡国际机场时，受到交通部长陆兆福的迎接。陆兆福也是李强此次访问的侍从部长。李强此次应马国首相安华的邀请而进行访问。

李强期待此访期间同马国国家元首苏丹依布拉欣及首相安华等领袖会谈，就推进马中命运共同体建设、深化两国全面战略合作深入交换意见。他也将出席马中建交50周年暨“马中友好年”庆祝活动。

马国是李强这次出访三国的最后一站。他在访问马国前，已经访问了新西兰和澳大利亚。根据行程，李强星期三（19日）将陆续会见安华及国家元首苏丹依布拉欣，并参观东海岸铁路（ECRL，东铁）项目和出席商业论坛。

马国投资、贸易及工业部长东姑扎夫鲁星期二在雪兰莪沙亚南出席中国车企奇瑞装配厂的启动仪式时透露，马中两国将在李强访马期间，签署“马中经贸合作五年规划”。

他说，两国同意实施第二轮马中经贸合作五年规划，进一步深化高水平制造业和数码经济等优先领域的产业联系。

扎夫鲁透露，两国也将签署两份政府间谅解备忘录，包括“加强数码经济投资合作备忘录”，以及“促进绿色发展投资合作备忘录”。

去年是中国连续第15年成为马国最大的贸易伙伴，双边贸易总额约4508亿4000万令吉（约1293亿新元）。马国则是中国在亚细安的第二大贸易伙伴和最大进口来源国。