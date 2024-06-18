英美研究：近年来太平洋灰鲸体长显著缩短

英美一项新研究发现，自2000年以来，太平洋灰鲸的体长以每年0.05米至0.12米的平均速度下降。研究人员表示，这或与海洋环境变化相关。

新华社报道，美国俄勒冈州立大学和英国圣安德鲁斯大学等机构的研究人员在新一期国际学术期刊《全球变化生物学》上报告说，太平洋灰鲸体长缩短，可能会影响灰鲸的生理、行为等多方面，最终影响它对压力的适应能力乃至整个生命历程，对健康和繁殖产生重大影响。

太平洋东北部分布着约1万4500头灰鲸，研究人员分析了其中一个亚群。这个亚群生活在美俄勒冈州海岸附近。此前有研究表明，与太平洋东北部其他灰鲸相比，这个亚群的鲸体形更小，整体身体状况也更差。

研究人员通过分析2016年至2022年间130头已知或可预估年龄的该亚群灰鲸航拍图像，研究其体长变化。结果发现，自2000年以来，这些灰鲸的体长以每年0.05米至0.12米的平均速度下降。与2000年之前出生的灰鲸相比，2020年出生的灰鲸成年体长缩短约1.65米。成年灰鲸体长约在11.6米到12.5米之间。

这一趋势如果发生在人身上，相当于美国女性平均身高在20年内从约1.62米降低到1.42米。

报告主要作者、圣安德鲁斯大学研究员皮罗塔说：“体长对动物来说很重要。这会影响它们的行为、生理和生命历程，并对动物和其所处的群体产生连锁反应。断奶时体形较小的幼鲸可能无法应对独立生活带来的不确定性，进而影响其存活率。”

研究员指出，由于体形变小，这些灰鲸能否有效地储存和分配能量来生长和维持健康，以及成功繁殖并保持种群数量增长，都成为问题。

研究还显示，灰鲸体长缩短与海洋学指标有关，灰鲸体形变小可能是对环境条件变化的一种适应性反应。