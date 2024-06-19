美指墨西哥贩毒集团与中国地下银行有关联组织串谋洗钱

美国司法部指控墨西哥锡那罗亚贩毒集团，与以加利福尼亚州为基地并与中国地下银行有关联的组织串谋洗钱，洗钱总额超过5000万美元（约6755万新元）。

路透社报道，美国司法部星期二（6月18日）宣布，司法部“经过持续多年的调查”，对洛杉矶的锡那罗亚贩毒集团（Sinaloa Cartel）团伙提起10项替代起诉（superseding indictment）。

加州中区检察官埃斯特拉达发表声明说：“美国缉毒局（DEA）的调查发现，锡那罗亚贩毒集团团伙与在洛杉矶和中国运作的中国犯罪集团合作将贩毒所得洗白。洗钱是锡那罗亚贩毒集团生产和进口致命毒品的经营手段。”

替代起诉书共起诉24名被告，罪名为“一项串谋协助与教唆分销可卡因和甲基安非他命（俗称冰毒）罪名、一项串谋洗钱罪名以及一项串谋经营无牌汇款业务罪名”。

美国司法部说，它与墨西哥和中国执法部门密切协调，并指在星期一（17日）解密的一份起诉书中指明的一些在逃被告，近期在墨西哥和中国落网，这些被告在去年首次被提控后潜逃出美国。

华盛顿和北京在双方关系日趋紧张之际也在寻求合作。

美国一直致力于与墨中当局加强合作以遏制非法毒品流通。非法毒品每年导致大量美国人因吸毒过量死亡。

锡那罗亚贩毒集团是墨西哥势力最强大的犯罪组织之一，也是美国的制裁目标。