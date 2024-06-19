波音“星际客机”飞船返回地球时间再推迟

美国波音公司“星际客机”飞船返回地球的时间再度推迟。

新华社报道，美国航天局星期二（6月18日）说，飞船脱离国际空间站的时间不早于美国东部时间6月25日。

首次载人试飞的波音“星际客机”飞船（CST-100 Starliner）6月5日携两名美国宇航员升空，6日飞抵国际空间站，原定上星期五（14日）脱离国际空间站返回地球，但返回时间一再推迟。

美国太空网站星期二报道，排除推进器故障是本次推迟返回的原因之一。美国航天局和波音公司正在评估“星际客机”首次尝试与国际空间站对接时出现的推进器问题，当时部分推进器一度失灵。

“星际客机”在载人试飞任务期间还多次出现氦气泄漏问题。美国太空网站说，搭乘“星际客机”升空的两名宇航员一直在轨道上测试飞船的各种系统，地面团队也在继续分析数据，以更好地处理推进器故障和氦气泄漏问题。

据美国太空网站介绍，国际空间站的太空行走安排也是“星际客机”推迟返回的原因之一。驻扎国际空间站的两名美国宇航员原定13日进行的太空行走，因一名宇航员反映宇航服“不舒服”而叫停。太空行走任务已被推迟至24日。

此次“星际客机”载人试飞原定于5月6日进行，因技术原因被多次推迟。本次任务结束后，美国航天局将对“星际客机”执行常规商业载人航天任务、定期运送宇航员往返国际空间站业务进行最后认证。