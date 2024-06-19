菲律宾称中国海警登船夺枪 指中国言行不一致

菲律宾军方星期三（6月19日）说，中国海警本周在南中国海冲撞并登上菲律宾海军船只，夺取了他们的枪支。菲律宾外交部说，中国必须避免在南中国海采取危及船员和船只的行动。

综合路透社和法新社报道，海军少将托雷斯告诉记者：“中国海警人员非法登上我们的充气艇，他们拿走了一些枪支。”他说，菲律宾水手接到命令，不得在冲突中展示武器。

托雷斯说，中国海警后来“故意刺穿”了菲律宾船只。

菲律宾军方负责人布劳纳称，中国登船者携带刀剑、长矛和刀具。“这是我们第一次看到中国海警携带砍刀、长矛和刀具。我们的部队没有这些东西。”

布劳纳说，缴获的枪支是为驻扎在坐滩军舰马德雷山脉号上的菲律宾士兵准备的。

布劳纳说，菲律宾水手“赤手空拳地进行了反击，寡不敌众”，而中国海警有八艘船。

菲律宾外交部星期三发表声明说，如果中国在争议海域言行不一，和平就无法实现，并谴责中方采取“非法和侵略性行为”。

菲律宾外交部说：“菲律宾致力于追求和平，基于此，在南中国海问题上，我们部门一直在努力重建有利于双方对话和协商的环境。

“如果中国在南中国海问题上言行不一致，这一目标就无法实现。”

中国海警指菲律宾一艘运补船星期一（17日）非法闯入仁爱礁（菲称阿云津礁）坐滩军舰马德雷山号海域，危险靠近一艘中国船，双方发生擦碰。马尼拉驳斥中国的说法具有“欺骗性和误导性”。