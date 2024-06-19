马中加强经贸合作 马国获准向中国出口新鲜榴梿

马来西亚与中国签署《马中经贸合作五年规划》，并将检讨两国公民互访的免签证安排。中国承诺将推动东海岸铁路项目的发展，并允许马国向中国出口新鲜榴梿。

中国总理李强是配合马中建交50周年，到马国展开为期三天的正式访问。这也是他自去年上任以来首次访问马国。

李强和马来西亚首相安华星期三（6月19日）在布城举行了双边会谈，并承诺深化经贸合作。两人之后见证了14项合作协议的签署，涵盖数码经济、绿色发展、住房、旅游和通讯等领域。

其中，两国签署《马来西亚鲜食榴梿输华植物检疫要求议定书》。这意味着从今年开始，马国榴梿种植业者可直接将新鲜榴梿出口至中国。

此前马国只允许向中国出口带壳冷冻榴梿

在这之前，马国只允许向中国出口带壳冷冻榴梿。据路透社报道，榴梿在中国有庞大的市场，马国去年的榴梿出口额为11亿9000万令吉（约3亿4000万新元）。

此外，中国承诺将推进东海岸铁路计划和“两国双园”等重大项目的建设。“两国双园”指的是中国广西的中马钦州产业园，以及位于马国彭亨州的马中关丹产业园。

据新华社报道，李强和安华也同意，中国和亚细安国家应自主妥善处理南中国海问题。

李强星期三下午将与马国国家元首苏丹依布拉欣会面，之后出席东铁的奠基仪式，晚上将参加马中建交50周年晚宴。

在马国的行程之前，李强先后访问了新西兰和澳大利亚。

有分析认为，李强此行是为了寻求扩大中国在亚太地区的影响力和投资；对马国而言，巩固与中国的合作，将有利于实现提振经济竞争力的目标。