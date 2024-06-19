报告：英国儿童肥胖率及青年糖尿病发病率上升

本世纪初起儿童健康状况的问题就令人担忧。自2006年以来，英格兰10岁和11岁儿童的肥胖率上升了30%。

法新社报道，慈善机构食品基金会星期三（6月19日）发布的这份名为《被忽视的一代：扭转英格兰儿童健康状况的下降》的报告将因体重问题而苦苦挣扎的儿童数量的增加描述为“令人深感担忧”。

自2013年以来五岁儿童的身高稳步下降，25岁​​以下人群的二型糖尿病发病率上升，在过去五年中上升了22%。

报告的作者说，潜在原因包括“令人震惊的贫困和匮乏程度”以及“食品行业大力推广廉价垃圾食品”。

他们补充说，英国最近的生活成本危机“加剧”了许多家庭在餐桌上提供健康、营养食品方面所面临的困难。

前政府食品顾问丁布尔比在报告中说，这种下降“令人震惊且深感悲哀”。

他敦促无论哪个政党在7月4日赢得英国大选，都要“采取果断行动，让健康和可持续的食品变得负担得起，并阻止垃圾食品的升级”。

研究表明，五分之一的儿童在10岁到11岁离开小学时就已肥胖，这使他们以后患上二型糖尿病的风险更大。

报告称，政治领导人必须“扭转目前的轨迹”。“如果不这样做，一代人将终生承受与饮食有关的疾病及其带来的后果的负担。”

这些后果将包括精神和身体健康问题，以及“不堪重负的医疗保健系统无法有效地治疗患者，经济不活跃削弱了国内生产总值。